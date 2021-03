Graduados de CROEM solicitan publicación de reglamento para escuelas residenciales

La Asociación de Estudiantes Graduados del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, conocida por sus siglas CROEM ALUMNI, solicitó que los Departamento de Salud y Educación publiquen en los principales rotativos del país el reglamento y medidas sanitarias para enfrentar la pandemia del COVID-19.

En dicha publicación piden que se incluya el protocolo que implementarán para las cuatro escuelas públicas residenciales del país que iniciarán en un momento dado las clases en forma presencial.

“Es necesario que los estudiantes, padres, maestros y personal administrativo de las escuelas CROEM (Mayagüez), CROEV (Villalba), CROEC (CEIBA) y Albergue Olímpico en Salinas tengan de antemano copia del reglamento o plan operacional de las escuelas residenciales que operan bajo la dirección del Departamento de Educación. Al momento de haberse tomado la decisión de reabrir escuelas en los pasado días, no existía un “protocolo específico” para las escuelas residenciales, que, sabido es, no operan de la misma forma que una escuela diurna normal. Aunque agradecemos la deferencia que tuvieron tanto la Secretaria de Educación como el Secretario de Salud en haber recibido nuestra preocupación al momento de decidir reabrir escuelas, no es menos cierto que todavía no se ha publicado en forma oficial el protocolo a seguir, asunto de mucha importancia para los estudiantes participantes de estos programas académicos públicos”, señaló el director ejecutivo de CROEM ALUMNI, Wilson Nazario.

Nazario indicó que tanto el secretario de Salud como la secretaria de Educación respondieron al llamado de CROEM ALUMNI para que se creara un “protocolo especial” para el manejo de las escuelas residenciales durante la pandemia del COVID-19.

“Nos satisface que entre las últimas tareas que ha tenido la epidemióloga Fabiola Cruz (exalumna de CROEM) ha sido la creación de un “protocolo especial” que será usado para la reapertura de estos Centros en agosto próximo. Aunque en el caso de la escuela del Albergue Olímpico en Salinas se ha trabajado eficientemente para que los estudiantes puedan continuar con sus clases y disciplinas atléticas, es necesario que las agencias de gobierno incorporen a los padres, maestros y personal administrativo en esta nueva etapa para impartir la enseñanza bajo el azote de la pandemia del COVID 19 que tantos muertos nos ha dejado".

"El manejo de un estudiante residente 24 horas, los siete días de la semana en estas instituciones educativas no es igual al resto de estudiantes del sistema público. Consciente de lo apretado del presupuesto de estas escuelas, CROEM ALUMNI solicita la asignación de más recursos económicos a estas cuatro escuelas públicas, de manera que los directivos puedan prepararse y enfrentar el reto de reabrir sus escuelas residenciales en tiempo de pandemia. Esto es un proceso peligroso, difícil y organizado, sin embargo, tenemos garantías que, si se trabaja bien con las medidas cautelares, no tendremos problemas si se orienta bien a todo el componente de estas instituciones”, puntualizó Nazario.