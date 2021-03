Una plaga de ratones invade zona de Australia

La peor plaga de ratones en décadas afecta a zonas rurales del estado australiano de Nueva Gales del Sur.

Las imágenes y videos que circulan en redes sociales y en los medios internacionales muestran a miles de roedores invadiendo casas y granjas.

En ese sentido, un registro que se volvió viral evidencia como una gran cantidad de ratones recorren una granja en la ciudad australiana de Gilgandra.

"Por la noche el suelo se mueve con miles y miles de ratones corriendo", señaló el agricultor Ron McKay a la televisión Australian Broadcasting Corporation (ABC).

HIDE & SQUEAK: Rodents run wild as the 'worst mouse plague in decades' hits an inland region of New South Wales, Australia. https://t.co/GRyH0o092F pic.twitter.com/QRuVS2yJAA — ABC News (@ABC) March 20, 2021

En otro video revelado por Reuters, se observa una enorme cantidad de ratones escapando por debajo de las tuberías en una granja en la localidad de Gilgranda.

Mice have been swarming the western New South Wales country town of Gilgandra for several weeks, in what locals say is the worst mice swarming in decades https://t.co/GAq58XJCqr pic.twitter.com/go0Vzz5P1B — Reuters (@Reuters) March 19, 2021

Steve Henry, un experto en roedores, señaló sobre la plaga que "puedes imaginar que cada vez que abres un armario, cada vez que vas a tu despensa, hay ratones presentes".

"Y están comiendo en tus recipientes de comida, están ensuciando tu ropa de cama limpia en tu armario de ropa, están corriendo por tu cama por la noche", agregó a Reuters.

#Mice numbers are exploding in many parts of NSW. Haystacks are being destroyed, silos invaded, winter crop sowing is at risk and there is a human health impact. @NSWFarmers is calling for action👉https://t.co/c17hSFMiVG#nswfarmers #miceplague pic.twitter.com/2HH8YnnqJM — NSW Young Farmers (@NSWYF) March 16, 2021

Cabe mencionar que la plaga de ratones se debe a las altas cosechas de cereales en el país, además de las recientes lluvias de verano inusualmente fuertes que cayeron en el este de Australia, después de años de sequías.