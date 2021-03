Persiste advertencia de resaca fuerte en Puerto Rico

Para este jueves se esperan aguaceros de aislados a dispersos a través de todo Puerto Rico, informó la oficina en San Juan del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Update | Actualización:

Thursday: Isolated showers are expected across the region. Hazardous marine conditions continue.

Jueves: Se esperan aguaceros aislados a través de la región. Las condiciones marítimas continúan peligrosas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/uUD19VvHLB

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 18, 2021