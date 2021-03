Libre jueves y viernes santo para estudiantes de escuelas públicas

En medio del regreso a clase de manera presencial en medio de la pandemia del coronavirus, COVID-19, la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, anunció un receso académico por la semana santa.

En entrevista con WKAQ, la funcionaria anunció que los últimos dos días de la semana del 29 al 2 no se estarán dando clases. “Jueves y viernes pues como típicamente en Puerto Rico es el llamado viernes santo hay un receso en las escuelas, no obstante eso ya estaba en calendario y no se tocó”, indicó.

En la misma entrevista, Aponte anunció la ampliación de otros grados que permitirán para regresar a los planteles y poder recibir clases presenciales.

“Ahora vamos a estar ampliando, si esta semana ocurre sin ningún incidente, ampliar los cuarto y quinto grados que pueden entonces entrar a esta fase”, comentó Aponte.

Según indicó la designada, actualmente hay unas 129 escuelas certificadas para ofrecer clases presenciales, y alrededor de 115 ya han comenzando o lo estarán a partir del lunes.

Desde que los estudiantes comenzaron a tener la opción de ir al plantel, Aponte dijo que están asistiendo entre unos 2 mil a 2,500 alumnos diariamente.

Cuando se anunció la reapertura de las escuelas, el Departamento informó que solo estarían asistiendo los grados de primero a tercero, cuarto año y de educación especial. Los estudiantes volvieron el pasado 10 de marzo.