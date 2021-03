Sunshine Logroño siente que se fue su ancla

“Como un ancla”. Así describió el actor Emmanuel "Sunshine" Logroño a su fallecido colega y amigo Albert Rodríguez con quien compartía labores en el programa El Remix de Wapa TV.

El veterano comediante destacó que podía confiar en que la producción saldría adelante gracias a los talentos de Albert porque era la persona más racional que siempre lograba buscar soluciones a los problemas que surgían inherentes a la creación de un espacio televisivo.

“Lo bueno de Albert era que cuando a nosotros se nos trancaba el bolo con algo, ahí con todo el vacilón y todas las loqueras, Albert era una persona bien centrada. Entonces me decía: ‘No, Sunshine. No hagas eso así. Mejor vamos a hacerlo así, así, así… ¡Tenía una paciencia! Cuando había crisis él era como un ancla que me va a hacer falta mucho porque yo soy más emocional, él era más analítico”, rememoró con los ojos aguados en un aparte con Metro luego de culminar un especial en homenaje póstumo.

Albert falleció el lunes de condiciones naturales a los 58 años.

Logroño enfatizó en lo “genuino” y la forma tan natural en que se desenvolvía el creador de personajes como Agatha y el Dr. Arguelles.

“Si algo quedaba mal pues seguía pa’lante, no le importaba. Lo importante era pasar un buen rato. Eso era el denominador común en todos los ‘sketches’ y Albert siempre se esmeró en eso”, precisó.

Del mismo modo, destacó “el buen ojo” que su colega tenía para los nuevos talentos. Fue precisamente Albert quien recomendó a Mara Vélez y a Luis Ponce dos de los más jóvenes en el programa El Remix quienes ya forman parte del elenco.

“Me va a hacer mucha falta”, reiteró.

