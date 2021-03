Secretario general del PNP arremete contra el “chantaje” de Tatito al gobernador

El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, catalogó el miércoles como “chantaje” la condición puesta por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez para atender el nombramiento del designado secretario de Estado, Larry Seilhamer.

“El presidente de la peor Cámara de Representantes en la historia, una que no ha enviado ningún proyecto al gobernador en casi cuatro meses de gestión pública, tiene la osadía de tratar de chantajear al gobernador en el día de hoy. El pueblo de Puerto Rico no se presta a chantajes baratos como este. Es una vergüenza histórica esas expresiones y nosotros, los miembros del PNP, además de repudiarlas, las vamos a combatir”, señaló Ríos Santiago en declaraciones escritas.

Luego de salir de la reunión con el gobernador, Pedro Pierluisi, y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, Hernández Montañez, sostuvo que la votación en la Cámara está condicionada a que se atienda las enmiendas al Código Electoral.

“En una democracia no se chantajea a nadie, es un abuso de poder de un legislador del cual pesa el más pobre récord de legislación en la historia de Puerto Rico. Ahora entendemos porque solo ganó la presidencia por un solo voto y después de casi 20 horas de torcedura de brazos. Ahora lo que salió de ese caucus, las alegadas amenazas de parte de ese grupo, parecen ser ciertas. Si Hernández logró amedrentar a sus legisladores, al PNP no. Lo siento por él. La democracia se respeta. Si no cree en los nombramientos, vótele en contra, pero venir a tenerlos como rehenes es una falta de respeto al Pueblo”, añadió Ríos Santiago.

