Advertencia de inundaciones costeras y de resacas fuertes para hoy

Para este miércoles en la mañana se esperan aguaceros de aislados a dispersos en el noreste de Puerto Rico, mientras que en la tarde se anticipa lluvia sobre el sur y oeste de la Isla, informó la oficina en San Juan del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Hay una advertencia de inundaciones costeras y de resacas fuertes, desde las 6:00 de la mañana del miércoles hasta las 6:00 de la tarde del jueves

Hay riesgo alto de corrientes marinas desde el noroeste hasta el noreste de Puerto Rico, al menos hasta el viernes en la noche.

Hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas por las malas condiciones del mar, desde las 2:00 de la madrugada del miércoles hasta las 8:00 de la mañana del viernes.

Mira la imagen del satélite de las condiciones del tiempo

Durante el día la temperatura estará entre los medios 70s a altos 80s.

El viento sopla del noreste hasta 20 nudos, de acuerdo al SNM.

El oleaje en el Atlántico está entre 10 a 12 pies. En el Caribe está entre tres a ocho pies.

MARCH 17 🌊

High risk of rip currents for the north and northwestern beaches of PR, Culebra and St. Thomas, VI .

Riesgo Alto de corrientes marinas hoy para el norte y noroeste de PR, Culebra y San Tomas en las Islas Vírgenes Estadounidenses. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/sCxZJRZsTk

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 17, 2021