Vivienda alivia requisitos a municipios para manejo de fondos federales

El secretario del Departamento de Vivienda, William Rodríguez, anunció hoy que la agencia disminuyó los requisitos que impuso el pasado cuatrienio a los municipios para realizar obras de reconstrucción con fondos del programa federal CDBG-DR.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez —junto al gobernador Pedro Pierluisi— indicó que, mediante una orden administrativa, la agencia eximió a los municipios de obtener una autorización del Departamento de Vivienda antes de proceder con cualquier adquisición para un proyecto de reconstrucción tras los huracanes Irma y María. Además, comentó que los municipios no tendrían que participar del programa de Planificación Municipal como requisito para acceder a fondos de reconstrucción. Rodríguez y Pierluisi también anunciaron que aumentaron la cifra de fondos de CDBG-DR —a $1,000 millones— a la cual los municipios tendrán acceso para realizar obras de revitalización de cascos urbanos.

"Hemos firmado una orden administrativa relevando a los municipios de ese requisito de tener que venir al Departamento de la Vivienda antes de hacer cualquier adquisición, lo que definitivamente aa a agilizar el desembolso de fondos y la ejecución de las obras de construcción que queremos ver para revitalizar las ciudades de todo Puerto Rico", dijo Rodríguez en medio de una conferencia de prensa donde también participó el alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez; Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes; el alcalde de San Juan, Miguel Romero y el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.

El funcionario, además, mencionó que los alcaldes y alcaldesas tendrán acceso a unos $10 millones en fondos CDBG-DR para contratar personal pericial y de consultoría que les asista en el desarrollo de proyectos de reconstrucción.

Por su parte, Pierluisi defendió la eliminación de estos requisitos pese a preocupaciones anteriores del gobierno federal en torno al manejo de fondos federales en la isla tras los huracanes Irma y María.

"El hecho de que ha habido un cambio de administración en el gobierno de Estados Unidos y que la actitud de la nueva administración [del presidente Joe] Biden hacia Puerto Rico es muy diferente a la actitud que vimos en el pasado", dijo Pierluisi en referencia al trato hacia el país durante la administración del expresidente Donald Trump.

"Acto seguido, digo que en el pasado se hablaba de corrupción. Sin embargo, el único caso significativo de corrupción involucrando fondos federales por desastre tenía que ver con FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias] y no con el gobierno de Puerto Rico, sino con funcionarios de alto nivel de FEMA. Que no me usen de excusa la corrupción porque corrupción la hay en todas partes", señaló el gobernador. Asimismo, el mandatario planteó que el Inspector General tiene presencia en la isla y aseguró que continuamente audita los fondos federales de CDBG-DR.

"Cada caso de corrupción es lamentable y tenemos cero tolerancia. Pero no me deben usar eso de excusa para imponer requisitos que no se le imponen a otras jurisdicciones. Aquí esta el Inspector General de Estados Unidos y hasta el día de hoy ha revisado y auditado alrededor de $1,000 millones en fondos y no ha encontrado un señalamiento de irregularidades o corrupción", continuó Pierluisi, quien aseguró que los ayuntamientos deberán seguir las reglamento del Departamento de Vivienda federal dispuestas en el CFR 200.

Pese a que se alivió los requisitos para los municipios, Rodríguez mencionó que estos deberán seguir presentando los proyectos iniciales para que la agencia evalúe su "viabilidad".

Indicó, además, que al momento, Puerto Rico cuenta con una asignación de $12,000 millones en fondos CDBG-DR, pero que solo han tenido acceso a unos $3,000 millones. Agregó que el gobierno federal mantiene una restricciones de uso en la última asignación de unos $8,000 millones. De esta, solo se les ha permitido el uso de $1,700 millones, por lo que buscan que el gobierno federal enmiende dicho Plan de Acción para permitir el acceso a la totalidad de este dinero.

"Hay un compromiso del gobierno federal en enviarnos un acuerdo de subvención revisado eliminando todas y cada una de las restricciones", dijo Rodríguez.

Mientras que Rodríguez anunció que se aumentó la cantidad de fondos a la cual los municipios tendrán acceso para realizar obras de revitalización de cascos urbanos. Indicó que, para estas labores, destinarán unos $1,000 millones para los municipios. Anteriormente, la cifra de este fondo era de $600 millones. El 50 % de estos fondos se distribuirá en partes iguales a los municipios. Mientras que el otro 50 % se repartirá de acuerdo a criterios demográficos, infraestructura crítica, tasas de pobreza, tasa de desempleo, zonas costeras, zonas inundables y la magnitud de los daños ocasiones por ambos ciclones.

Además, Pierluisi anunció que destinarán unos $100 millones —$50 millones para cada uno—para obras dirigidas a reconstruir los entornos del Recinto Universitario de Mayagüez y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Te recomendamos: