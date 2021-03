PNP dice alcalde de Aguadilla fabrica casos contra Yanitsia Irizarry

La presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas, Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez, acusó al alcalde de Aguadilla, Julio Roldan, de continuar su patrón de mentiras al alegar que la pasada administración municipal dejó una deuda con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Mediante un parte de prensa, la líder de las mujeres del Partido Nuevo Progresista retó a Roldan a evidenciar en una declaración jurada prueba de sus alegaciones.

“Todos sabemos que el alcalde de Aguadilla le falta a la verdad nuevamente, él sabe que la pasada administración municipal sometió todas las planillas trimestrales correspondientes y que los pagos se hacen por reembolso, luego de que el Departamento del Trabajo envía las facturas. Esta más reciente mentira se suma a las muchas otras que ha dicho el señor alcalde. Le mintió descaradamente a los aguadillanos cuando dijo que venía la tienda Costco y le está mintiendo ahora con una alegada deuda que no existe. Los ejecutivos de Costco tuvieron que salir a desmentir pues ellos no creían que un alcalde tuviese la fuerza de cara de mentir de esa forma. De igual manera está haciendo aquí. No hay deuda heredada de cientos de miles de dólares dejada por la pasada administración con el Departamento del Trabajo. Eso es falso”, sentenció Rodríguez.

En la mañana de hoy, el administrador de Aguadilla, Maviael Morales, alegó públicamente que la pasada administración de Yanitzia Irizarry dejó una deuda de $184,741.11 con la antes mencionada dependencia correspondiente al pago de las trimestrales del año 2020. No puede ser deuda si no se habían recibido las facturas.

“Esta es otra mentira más de parte del alcalde, de la misma manera que mintió sobre el supuesto gimnasio para uso exclusivo del alcalde, del costo de la guagua oficial y sobre la remodelación del baño en la alcaldía, es un patrón de mentiras”, agregó la presidenta de las mujeres estadistas.

