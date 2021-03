No se rinde Doña Miriam, anuncia candidatura por nominación directa

Un día después de que cerrara el plazo para someter los endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para aspirar a la elección especial de congresistas criollos, la ex senadora Miriam Ramírez de Ferrer informó que mantiene sus aspiraciones. Esto tras no haber conseguido los 3 mil endosos necesarios.

La exlegisladora aspira a convertirse en Delegada Especial al Senado de los Estados Unidos y lanzó oficialmente su candidatura por nominación directa o “write in” para las elecciones especiales convocadas para el domingo, 16 de mayo.

Desde la tarde de ayer, Dona Miriam había sometido una carta a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) notificando su intención de correr por nominación directa.

“Voy a participar en las elecciones de mayo, sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas claras de cómo gestionar y lograr el apoyo de los senadores a la estadidad para Puerto Rico. Espero conversar con todos los candidatos a delegados que quieren asegurar que nuestra Isla consolide el arduo trabajo que tenemos por delante y que nunca más pongamos en riesgo nuestra máxima aspiración de igualdad como ciudadanos americanos”, expresó Ramírez de Ferrer.

La candidata afirmó que, durante este proceso democrático, ha reflexionado sobre la necesidad de enviar “personas capacitadas, con profundo sentido de responsabilidad y compromiso” para hacer el trabajo que se requiere con el único propósito de encaminar la estadidad para Puerto Rico”, expresó Ramírez de Ferrer.

En cuanto al proceso de recogida de endosos, Ramírez de Ferrer dijo que se enorgullece del equipo de trabajo que respaldó su nominación. “Ellos lo trabajaron a la antigua, a mano, y lo más valioso para mi es que no arriesgaron su reputación haciendo vaciado de lista para cumplir con un requisito absurdo. Nuestra aspiración es genuina, y el que me conoce sabe que he dedicado mi vida a la lucha por la estadidad para la tierra que me vio nacer, que he luchado con o sin paga, y ni los endosos van a detienen mi deseo de lucha en favor de la estadidad”, destacó.

La Dra. Ramírez de Ferrer afirmó que su único fin es trabajar en equipo con los hombres y mujeres que salgan electos Delegados Especiales para el Senado y la Cámara de Representantes federal “para cumplir con el anhelo de la mayoría de los puertorriqueños que votaron sí en el plebiscito del 3 de noviembre pasado".

Otro de los aspirantes a congresistas criollos que buscarán ser elegidos por nominación directa es el ex monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio.

Ayer se conoció que 10 de los 15 candidatos registrados alcanzaron a recoger los endosos necesarios para su aspiración.

