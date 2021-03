Reportan colapso de servicios de Microsoft a nivel mundial

Miles de usuarios en internet reportaron esta tarde el colapso a nivel global de todos los servicios de Microsoft.

Estos incluyen la plataforma Teams, que se usa para clases virtuales y reuniones de trabajo, Office 365, Outlook, Exchange y demás.

Según la página "Downdetector", sobre 28 mil usuarios reportaron en la última hora que no podían acceder a los servicios.

Por su parte, la página de Microsoft 365 aseguró que están trabajando en el problema de acceso a sus múltiples plataformas, y tras identificar el problema esperan que todos los usuarios puedan recuperar acceso en una hora.

We've identified the underlying cause of the problem and are taking steps to mitigate impact. We'll provide an updated ETA on resolution as soon as one is available. Additional information can be found at https://t.co/AEUj8uAGXl or under MO244568 if available.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 15, 2021