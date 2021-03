Policía de San Juan refuerza planes de seguridad para atender zona turística

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, sostuvo este domingo una reunión de trabajo con oficiales de rango de la Policía Municipal de San Juan con el propósito de ajustar y adaptar los planes de seguridad en la zona turística ante la serie de situaciones que se han estado suscitando en dicha área.

“Los sucesos que hemos observado durante los pasados días en algunas áreas turísticas de San Juan, no podemos permitir que definan lo que es una experiencia vacacional en Puerto Rico. Estamos revisando los planes de trabajo para brindar mayor vigilancia en las horas de mayor incidencia de estos eventos provocados por unos pocos, que de forma irresponsable alteran y afectan la vida de nuestros residentes y de aquellos visitantes que se comportan de manera civilizada”, manifestó Romero Lugo al concluir la reunión con oficiales municipales a cargo de las zonas del Condado, Viejo San Juan, Santurce y Miramar.

El alcalde de la capital indicó, además, que impartió instrucciones al comisionado de la Policía Municipal, José Juan García, para atemperar los planes de vigilancia en las horas de mayor tránsito de turistas, especialmente durante los fines de semana y ordenó establecer coordinación de recursos con la Policía Estatal y el Departamento de Salud.

"Vienen días feriados durante las próximas semanas y queremos estar preparados ante cualquier eventualidad. Vamos a conformar un servicio especial para continuar orientando a los negocios de nuestra zona turística; además, me estaré comunicando con el sistema de tribunales para ver de que manera podemos emitir citaciones expeditas en el caso de intervenciones que hagamos con turistas por incumplimiento con ordenes ejecutivas o en violación a códigos de orden público", indicó el alcalde.

“Nuestra instrucción es clara, no se va a tolerar el incumplimiento de la Orden Ejecutiva adoptada en virtud de la pandemia, ni las aglomeraciones en las calles y negocios, ni la conducta ilegal que se ha dado en nuestras calles; el que no sepa comportarse, mejor que no venga, porque nuestra Policía Municipal va a actuar con todo el rigor. En días recientes hemos apoyado esfuerzos e intervenciones del Departamento de Salud con negocios que no cumplen con la ley, ni con la Orden Ejecutiva adoptada para manejar el COVID-19. Se han cerrado negocios y se han impuesto multas, es algo que no nos gusta hacer. Queremos apoyar nuestros negocios locales siempre y velar por su seguridad, pero hay que cooperar y las personas tienen que entender que estamos en una emergencia de salubridad; por eso recabamos la cooperación de todos”, expresó Romero Lugo.

El primer ejecutivo de la capital también solicitó al Comisionado de la Policía Municipal que solicite mayor colaboración en los planes de trabajo entre la Policía Municipal y la Estatal para atender incidencias en la Capital y así atender las situaciones que se han reseñado de forma más efectiva.

“Tenemos tres zonas policíacas en San Juan y once precintos, la estrategia también debe incluir la designación de oficiales, ya sean estatales o municipales que estén a cargo de áreas previamente acordadas; de esa forma evitamos la duplicidad de recursos y podemos cubrir las zonas con mayor efectividad. Es algo que se ha hecho con anterioridad y ha resultado efectivo; el año pasado la Policía Estatal se encargaba principalmente de Condado y Barrio Obrero y nosotros del área de “la Placita” y el Viejo San Juan. Eso es algo que el coronel García discutirá con el jefe de la Policía Estatal, quienes han trabajado juntos anteriormente”, puntualizó Romero Lugo.