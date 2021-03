Cámara reitera compromiso para buscar soluciones de estatus para Puerto Rico

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), José “Conny” Varela, Kebin Maldonado Martiz y José “Cheito” Rivera expresaron este domingo que por medio del Proyecto de la Cámara número cinco (P de la C 5), que contempla como mecanismo procesal la Asamblea Constitucional de Estatus, la Cámara de Representantes reafirma su compromiso de buscar soluciones y consensos claros en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

“Es evidente que la relación política de Puerto Rico y los Estados Unidos refleja un problema de falta de democracia que debe ser subsanado. Nosotros en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, decimos presente en la búsqueda de soluciones y consensos claros que le pongan fin a este problema. Nuestra responsabilidad histórica es promover un mecanismo procesal que garantice un espacio justo para todas las partes involucradas en la búsqueda de solucionar la centenaria problemática del estatus”, dijo Maldonado, quien preside la Comisión de Relaciones Federales en la Cámara de Representantes, en una conferencia de prensa en el Capitolio.

“En el día de hoy (domingo), afirmamos que el mecanismo procesal adecuado para resolver el problema del estatus y alcanzar una situación de consenso es la Asamblea Constitucional de Estatus, ya que es una herramienta que garantiza la participación de todos los actores en la discusión del estatus de Puerto Rico, y provee un espacio equitativo en busca de una solución democrática y justa a este problema“, afirmó Maldonado.

Por su parte Varela, vicepresidente de la Cámara, resaltó la importancia de entender que el debate sobre el estatus de Puerto Rico, se está desarrollando paralelamente tanto en la isla, como en los Estados Unidos. “En esa línea, hacemos referencia al debate que ahora mismo se está dando en el Congreso, siendo el proyecto de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez el que impulsa un ejercicio de autodeterminación, que tiene mayor aceptación y fuerza”, destacó.

“Ese proyecto de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez busca promover, mediante una Asamblea Constitucional de Estatus, que el pueblo puertorriqueño pueda escoger entre las fórmulas de estadidad, libre asociación, independencia y cualquier otra fórmula descolonizadora que no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Es decir, este lenguaje está en sintonía y hace eco de la Resolución Concurrente 1 que nosotros hemos aprobado en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que incluye el Estado Libre Asociado en un nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo, según expresada a través del voto, y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial; el ingreso de Puerto Rico como estado de la nación americana; la libre asociación soberana; y la independencia como preferencias de relación política con los Estados Unidos de América”, añadió Varela, al tiempo que recordó que el Proyecto de las Congresistas buscará reconocer que, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ayude a dirigir el proceso de autodeterminación que ejercerá el pueblo de Puerto Rico.

Por su parte el representante José “Cheito” Rivera resaltó que la Cámara de Representantes llevará a cabo un proceso inclusivo con la intención de que todas las voces sean escuchadas. “La falta de efectividad en adelantar la solución al problema del estatus de Puerto Rico, luego de haber celebrado seis referéndums desde la década del 60, nos obliga a buscar nuevas herramientas que sean efectivas para este fin, a la vez que garanticen un proceso justo, inclusivo y participativo para todas las partes involucradas en el proceso, así como todos los sectores ideológicos. A esos efectos, hemos invitado a deponer al Colegio de Abogados, a la Comisión Estatal de Elecciones y al Departamento de Justicia, para dar comienzo al escrutinio formal de este proyecto mediante vistas públicas, a partir del martes 16 de marzo”, expresó Rivera.

“También hemos invitado a todos los partidos políticos y las escuelas de derecho a deponer en vistas futuras. A su vez, tenemos la intención de invitar a deponer a constitucionalistas, miembros de la sociedad civil, miembros del sector religioso del país y otras figuras. Lo anterior para darle una voz a todos los sectores de la sociedad puertorriqueña”, adelantó el representante popular.

“Nuestro deseo es que haya un mecanismo procesal que propicie un diálogo profundo e impulse la participación activa como característica fundamental para el desarrollo futuro del país”, concluyó Rivera.