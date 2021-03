Puerto Rico Fast Ferries denuncia trato punitivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas

El presidente de Puerto Rico Fast Ferries (PRFF), Rick Newman, denuncia el trato punitivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) contra esta empresa puertorriqueña que ha brindado servicios de transportación a las islas municipio de Vieques y Culebra.

El 10 de marzo, la AAPP y en conjunto con la Autoridad de Transporte Marítimo y HMS Ferries,

sometió una Petición de Certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico solicitando que revoque

la decisión emitida el 18 de febrero de 2021 por el Tribunal Apelativo, en la cual declaró un No

Ha Lugar a solicitud de la AAPP, que pretendía que PRFF pagará un reembolso por la cantidad

de $20,262.73 por honorarios de abogado y costos legales incurridos por dicha agencia.

La solicitud se basó en que PRFF no prevaleció en su reclamación ante dicho Tribunal.

La legislación aplicable no contempla el reembolso de honorarios de abogado, como pretende

la AAPP.

“Esta es una petición a toda luz en retaliación, caprichosa, e intimidante. Es un

mensaje claro a todo aquel que use los mecanismos legales legítimos y disponibles para

cuestionarle al gobierno cualquier tipo de contratación, y evitar que se cuestionen sus acciones.

Esto es sumamente peligroso, ya que no permite la transparencia en los procesos de

contratación gubernamentales. Además, esta acción de la AAPP, en mi opinión, está diseñada

para mantener un velo de secretividad y faltar a la transparencia en los procesos de

contratación. Esta acción de utilizar al Tribunal Supremo de Puerto Rico para recobrar 20 mil

dólares lo que demuestra es que desean transmitir un mensaje, no solo para PRFF, sino para

todo el que piense retar las decisiones tomadas por una agencia, por mas cuestionables que

estas sean”, aseveró Newman.

Más aún, Newman señala que “la actitud de la AAPP es además un disuasivo para cualquier

empresario local que interesa competir por uno de sus proyectos. Es, por tanto, que le pedimos

respetuosamente al señor gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia, que intervenga ante esta

injustica y le ponga un detente al poder abusivo y absoluto que aparenta tener el director

ejecutivo de la AAPP. Gobernador, usted siempre ha dicho que su apoyo es para los

empresarios locales y las PYMES para echar a nuestra Isla adelante, ciertamente la acción de

AAPP es contraria a su política”.

“Denunciamos el contrato concedido a HMS y actuamos legalmente porque el contrato NO es

favorable para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció Newman.

La acción legal inicial de PRFF contra la AAPP y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) fue para impugnar el proceso de contratación de la empresa multinacional HMS, según permitido por la Ley 29-2009. HMS le costará al erario sobre 47 millones de dólares más que la propuesta de PRFF.

El contrato de la AAPP y HMS es de costo variable, incluyendo que no proveen embarcaciones. La agencia pública ATM seguirá con toda responsabilidad financiera y la empresa privada no tendrá riesgo alguno ante dicha contratación. Más aún, de no advenirse fondos federales o asignados por la

Asamblea Legislativa para sufragar los gastos operacionales, la empresa HMS puede optar por

rescindir el contrato y requerir un cobro de indemnización.

Newman finalizó con una exhortación a los empresarios locales que deseen participar de

procesos de subastas en el gobierno, “el contrato habla por sí mismo y todo aquel interesado,

lo debe estudiar, sobretodo los empresarios locales que podrían caer víctimas del mismo tipo

de proceso, que aún ofreciendo un costo menor, mayores servicios, mientras aportan

directamente a nuestra economía, sean pasados por alto porque las grandes empresas

extranjeras parecen siempre tener la ventaja en las contrataciones gubernamentales, y más aún

los coarten de hacer reclamos legítimos por decisiones tomadas por el gobierno”.

Los socios de PRFF, que cuenta con más de 35 años conjuntos en el manejo y administración de

transporte marítimo tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, participó junto a otras 4

empresas, en el proceso de proveer propuesta (RFP), para la administración y manejo del

sistema de transporte a las Islas Municipio.

Al día de hoy, PRFF ha transportado sobre tres millones de pasajeros y cientos de miles de vehículos a Vieques y Culebra, y están confiados que la experiencia en sus lanchas ha sido del agrado de los usuarios. Puerto Rico Fast Ferries agradece el respaldo que los usuarios han brindado a su empresa y tripulación por el servicio que han estado ofreciendo a las islas municipio.