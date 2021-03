“Johnny” Méndez arremete contra la ATM por escasez de productos en Vieques

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Nuñez, catalagó hoy, sábado, a la escasez de gasolina y productos en la isla municipio de Vieques como “inaceptable”, luego de que sus residentes denunciaran la situación mediante redes sociales y por la prensa.

Méndez Núñez, quien representa a este municipio y a Culebra en el cuerpo legislativo, responsabilizó a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) por la situación y aseguró que esta no ha actuado de manera proactiva para atender algún plan de emergencia.

“La norma de la ATM ha sido remediar cuando el asunto sale a la luz pública, cuando debería ser antes. Estoy exigiendo a la directiva de la ATM que establezca, de manera inmediata, un plan de acción hoy mismo que incluya la renta de una embarcación de carga con capacidad para por lo menos 22 vehículos. Me uno a la solicitud del alcalde de Vieques para que la Fortaleza active en las próximas horas la Guardia Nacional de Puerto Rico para que, junto con la barcaza alquilada, y el barco Mr. Mason, se inicie un operativo constante mientras dure la emergencia”, expresó el legislador en declaraciones escritas.

“Además, solicito a la Autoridad de Puertos que comience, ya, sin retrasos, la construcción de una plataforma de desembarque en Vieques exclusiva para el uso de barcazas con el fin de que no vuelva a ocurrir lo que vimos anoche”, aludió en referencia al video que publicó el periodista Julio Rivera Saniel, que muestra una embarcación en Vieques intentando bajar un cargamento de gasolina.

A esta hora de la nohe todavía no han podido bajar los camiones con gasolina a Vieques. Lo que es peor es que el personal no se sintió seguro para desembarcar y regresaron sin bajar la gasolina, según me reportan vecinos de Vieques. @NoticentroWAPA @radioislatv @Metro_PR pic.twitter.com/spJLCiaoLO

— Julio Rivera-Saniel (@riverasaniel) March 13, 2021