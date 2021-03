Ovi Ramos compone "Como pudo" tras contagiarse de coronavirus

El estar alejado de los suyos al verse contagiado con el COVID, le permitió al cantautor ponceño Ovi Ramos, escribir su nuevo sencillo “Como pudo” y conceptualizar el video musical para el mismo.

“El estar tanto tiempo solo convaleciendo y encerrado por culpa del COVID, me dio el espacio para componer. No hay nada mejor que escribir basado en propias experiencias o situaciones. Es así como nace la letra de “Como Pudo”. La cual es un canto a lo que pudo ser y no fue por diversos factores. Cualquiera que tuvo un amor que no se realizó se puede ver reflejada en la letra. Un amor inconcluso, que extraña, que busca, pero no encuentra. En este caso, que es la que se muestra en el video por el COVID”, expresó.

El cantante urbano mencionó que fue precisamente durante esa convalecencia la que le hizo pensar en cómo concienciar y educar a su fanaticada en los efectos reales que puede tener contagiarte del mortal virus.

“El video, quise adaptarlo a la realidad que estamos viviendo en el mundo; la pandemia del COVID. Una relación que tuvo un triste final porque una persona contagió a la otra de esta enfermedad y esa otra persona murió”, añadió.

El video que es protagonizado por el animador Ramón “Gato” Gómez, muestra un par de jóvenes en la que quizás por desconocimiento o por descuido, el contagia de COVID a su pareja. “Este video es un mecanismo de educación y concienciación para los jóvenes. Quizás por desconocimiento de que eres positivo a COVID o por descuido, podemos contagiar y enfermar a los que amamos y, como es en el caso del video, esa persona amada morir”, añadió.

La canción estará disponible en todas las plataformas musicales incluyendo Apple Music, iTunes, Spotify, Amazon Music y Deezer.



