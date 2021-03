Contrato con Luma Energy permite que se vayan en caso de huracán

El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ingeniero Tomás Torres Placa, dijo este jueves en entrevista radial que el contrato que el Gobierno firmó con Luma Energy le permite a esa empresa irse de Puerto Rico en caso de un huracán, entre otros escenarios, sin que se les imponga una penalidad.

“Cualquier resolución y orden del Negociado de Energía que ellos entiendan adversa a su propósito aquí, se pueden ir. Si el plan de ajuste de la Junta de Control Fiscal y la decisión del Tribunal Federal en Promesa, no está de acuerdo con lo que ellos entienden, se pueden ir”, dijo Torres Placa en entrevista radial con Normando Valentín en la Mañana por Notiuno 630.

“Esto es lo que dice el contrato, esto no es mi opinión. Estos son los hechos. Lo que sucede aquí es que Luma, este contrato, tienen de rehén a todo el sistema eléctrico de Puerto Rico porque si pasa algo, que no está de acuerdo con la visión de este operador, si no está de acuerdo en como este operador entiende que deben ser las cosas, se pueden ir”, añadió Torres Placa.

“Y cuál es el problema. Que este contrato, no la Ley 120, no la Ley 17, el contrato, a todos los empleados que van por encima de la tarifa fija que se le paga a Luma mas incentivos de 125 millones de dólares anuales. Que de paso, esos 125 millones anuales, que es tarifa fija mas incentivos, son para seis ejecutivos, una junta de Luma, porque la junta de Prepa (AEE) desaparece, Luma tiene su propia junta, más gastos administrativos y gastos de consultores, todos los empleados que no estén ahí pues pasan a ser empleados de Luma por reembolso”, dijo el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE.

“Si este contrato se ejecuta según redactado, lo cual sería un grave error, sobre todo hacerlo al principio de la temporada de huracanes, pues prácticamente se le entregaría a un contratista, porque o que Luma es un contratista, que la Autoridad está contratando y le cede todos sus derechos de operación de la Autoridad de Energía Eléctrica, le cede prácticamente el 80 por ciento de la Autoridad de Energía Eléctrica”, afirmó Torres Placa.

El ingeniero dijo que los 10 mil millones de dólares en fondos federales de FEMA que la AEE recibirá para modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico requiere que “siga siendo una corporación pública, no puede ser privatizada”. Y para recibir los fondos federales no es requisito hace un contrato.

Torres Placa añadió que “el contrato debe enmendarse en tres áreas fundamentales: supervisión”, costos, “esto va a incrementar la tarifa y no se ha demostrado la manera en que la baje. Y tercero, se tiene que garantizar una continuidad del servicio a través de los empleados de la corporación pública”.