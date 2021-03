Personas no residentes de Vieques llegan hasta la isla para vacunarse

Un evento de vacunación masiva pautada a comenzar hoy, miércoles, en la escuela María M. Simmons De Rivera, en la isla municipio de Vieques, esperaba finalizar la inoculación de los ciudadanos de este pueblo. La fila alcanzó los exteriores del plantel escolar, pero, a sorpresa del secretario de Salud, Carlos Mellado López, algunos en ella no pertenecían a la población viequense.

El evento comenzó a las 8:30 de la mañana y cuando la prensa arribó y entrevistó a las personas presentes, se dio con el detalle de que algunos eran procedentes de pueblos como Naranjito.

Al llegar a la escuela, Mellado López no pudo precisar cómo se manejaría a las personas no residentes de Vieques que llegaran al final de la fila, pero expresó que se "analizará".

"Me acaban de decir que hay personas que no son de Vieques y no tienen que ver nada con Vieques. Es sumamente lamentable porque la actividad está hecha para personas de esta población", expresó el galeno durante una intervención con la prensa.

Al ser cuestionado sobre si las personas provenientes de otros municipios recibirán alguna penalidad, el funcionario se limitó a decir que se moverá a "ver qué se puede hacer".

"Simplemente ese no era el motivo", apuntó. "Voy a sentarme a analizar lo que voy a hacer".

Al momento, Salud espera vacunar la restante población de Vieques para lograr la llamada "inmunidad comunitaria" en la isla municipio. Según la agencia, el evento durará hasta que se atienda a la última persona en fila.

