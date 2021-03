Mujer buscada por el FBI desde hace 28 años es hallada viviendo en las calles de México

El caso de una mujer encontrada después de 28 años ha generado sorpresa y esperanza. La víctima era buscada por el FBI tras desaparecer en Texas, Estados Unidos, y fue hallada en Nuevo León, en México.

Se trata Jane McDonald-Crone, quien desapareció en 1993. Ella salió de casa para ir al trabajo y nunca más volvió. Pese a que las autoridades la buscaron, no la hallaron. Hasta que ocurrió un milagro ya en marzo de 2021.

El mundo de internet y unos ciudadanos de México ayudaron con el caso. Todo empezó cuando una persona vio que la mujer vivía fuera de una farmacia.

Un usuario de redes, llamado Abraham González, informó sobre la mujer en las plataformas. Una amiga de él vio la publicación, investigó y descubrió que era buscada por el FBI, pues habían indicado que fue secuestrada hace 28 años.

Cuando González supo eso, volvió a buscar pistas de la mujer y una joven, llamada Sonia de la Garza, ubicó a la mujer desaparecida.

Sonia De la Garza le hizo la conversa a McDonald-Crone, de 62 años de edad.

"Le dije que no se preocupara y me comentó que estaba extraviada. Le di galletas y electrolitos, me enseñó un conejito y un gallo que traía", contó Sonia De la Garza a ABC Noticias.