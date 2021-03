"Johnny" Méndez arremete contra el PPD por querer forzar comisión para investigar elección Distrito 3

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos "Johnny" Méndez Núñez, arremetió contra el liderato del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes por intentar usurpar la voluntad del pueblo de San Juan, que escogió, libre y democráticamente al representante por el Distrito #3, Juan Oscar Morales.

Cámara evalúa alternativas para atender reclamo electoral de Eva Prados contra Juan Oscar Morales Los asesores del presidente cameral recibieron la directriz de preparar borradores para la constitución de una comisión especial

“El mandato en las urnas del soberano, el pueblo, se tiene que respetar. Lo que está haciendo el liderato de turno del partido popular en la Cámara, con esta propuesta de crear una comisión especial para investigar las alegaciones, porque eso es lo que son, de una persona que ya tiene ese mismo pedido en los tribunales, es un abuso de poder. La Cámara del PPD pretende cambiar los resultados electorales y eso no lo vamos a permitir. Si tenemos que acudir a los tribunales para paralizar este abuso de poder, lo vamos a hacer”, sentenció Méndez.

En la mañana de hoy salió a la luz pública que el pasado lunes el caucus del PPD en la Cámara trajo a varios abogados para comenzar el proceso de desarrollo y eventual radicación de una resolución que viabilice la creación de una comisión especial para investigar alegaciones sobre el voto en el Distrito #3 de San Juan.

“Cuando uno piensa que llegaron al piso, con el peor récord de productividad en la historia, sale a relucir otra barbaridad. Otra vez el Presidente actual de la Cámara se desmiente así mismo. En el hemiciclo de la Cámara, así como en privado, había dicho que esa reclamación sobre el Distrito #3 debería ser atendida, como se supone que sea, por los tribunales. Pero hoy nos enteramos de que esa postura no era la verdadera. San Juan escogió su alcalde y representante y no hay forma alguna que un liderato cuestionado hasta por los mismos miembros de esa delegación pueda cambiar eso. No lo vamos a permitir”, añadió Méndez Núñez.

“Quiero entender bien la nueva postura del presidente de la Cámara. Entonces, ¿si viene un ciudadano con declaraciones juradas a pedir que la Cámara investigue la elección del Distrito #2, donde el representante Luis Raul Torres superó por estrecho margen a Rey Chino Ocasio, le darán paso? ¿Qué sucede si vienen a pedir una comisión especial en el caso del actual presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, quien apenas prevaleció en su escaño (Distrito #31) por margen bien estrecho y posibles alegaciones de irregularidades? ¿Qué pasa si un ciudadano pide comisión especial en el caso de un representante (Distrito #26) que se alega no vive en su distrito? Estoy seguro de que la Cámara del PPD no hará nada, pues son suyos. Como estoy convencido que la única razón que se encuentran tratando de hacer esa comisión especial es porque el escaño está en manos de un miembro del PNP. Repito, no voy a permitir persecución política”, concluyó diciendo Méndez Núñez.