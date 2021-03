Senador denuncia que Fideicomiso de Becas de la UPR se encuentra en el limbo

El senador independiente, José A. “Chaco” Vargas Vidot denunció que el futuro del Fideicomiso Independiente de Becas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se encuentra en un limbo.

"Este fideicomiso, creado por la ley 148-2020, tiene el propósito de brindar ayudas económicas a estudiantes subgraduados y graduados del sistema UPR. La denuncia surge luego de que el senador independiente presentara una petición de información sobre el asunto a la UPR y esta fuera contestada por su presidente Jorge Haddock", reza el comunicado de prensa.

Según surge de la Ley 148-2020, el Secretario de Hacienda debía establecer el Fideicomiso, mientras que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) deberá seleccionar su fiduciario. Sin embargo, la UPR indicó en su respuesta que el Departamento de Hacienda no ha informado si se otorgó la escritura para establecer el Fideicomiso.

De acuerdo con el senador independiente, la UPR se limitó a recomendar que el Senado solicitara la información, directamente, al Departamento de Hacienda. Asimismo, a preguntas del Senador, el presidente de la UPR no precisó la cantidad de fondos que serán ingresados en el Fondo Perpetuo del Fideicomiso. El documento de respuesta se limitó a recalcar que el Fondo Perpetuo recibirá no menos del 10 % de los fondos del Fideicomiso y no menos del 25 % de donativos privados, como dispone la Ley 148-2020.

Asimismo, se indicó en el comunicado que el presidente de la UPR solo comentó que es la AAFAF quién tiene la responsabilidad de apuntar a un fiduciario y que la Institución “no interviene en dicho particular”. Al igual que con el Departamento de Hacienda, el presidente de la UPR recomendó que se soliciten esos datos a AAFAF.

“El presidente de la UPR no tiene información alguna sobre el Fideicomiso Independiente de Becas de la UPR y parece que no ha cumplido con su responsabilidad de tener comunicación con las agencias correspondientes por ley. Esto redunda en que las y los estudiantes de la UPR, que ya enfrentan agudas adversidades económicas y aumentos en el costo de matrícula, continuarán siendo víctimas de la ineficiencia gubernamental”, aseveró Vargas Vidot.

Según se desprende del documento de respuesta, hasta el momento, la UPR no ha emitido o adoptado ninguna reglamentación, carta circular u orden administrativa en cuanto a la Ley 148-2020 y el Fideicomiso Independiente de Becas de la UPR.