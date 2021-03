Maestros truenan contra Díaz Olivo por llamarlos "manduletes"

La Comisión de la Mujer de la organización magisterial Educamos, condenó hoy, viernes, los alegados insultos contra el magisterio puertorriqueño que hizo el analista político Carlos Díaz Olivo en el programa "Alexandra a las 12" (Telemundo Puerto Rico).

"A 3 días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, le recordamos que 85 por ciento del magisterio somos mujeres que, en su mayoría, también han tenido que atender a sus hijos e hijas mientras ofrecen sus clases. Desde el viernes, 13 de marzo de 2020 cuando se anunció el cierre y cuarentena, el magisterio continuó trabajando y sosteniendo la educación sin tener los recursos, instrucciones claras, materiales ni los conocimientos tecnológicos. Muchos usaron sus celulares, fotocopiadoras e intentaron llegar a los estudiantes. Nadie esperaba una pandemia. Nadie nos dijo qué hacer, pero nuestro compromiso siempre supera cualquier obstáculo porque, lamentablemente, estamos acostumbrados a trabajar con nuestros recursos y poner de nuestro tiempo y dinero para que la escuela pública siga en pie", indicaron miembros de la dicha comisión a través de expresiones escritas.

Estos sostuvieron, además, que: "El magisterio no es responsable de la corrupción del país y de que en casi un año el Departamento de Educación no haya cumplido con preparar las escuelas para un regreso seguro. Nosotras no hemos parado de trabajar. Hemos seguido las instrucciones dadas por el DE de trabajar usando Teams, incluso cuando no nos pagaban el internet ni nos pagan la electricidad".

"Es muy fácil sentarse a hablar mal del magisterio puertorriqueño. ¿Llamará manduletes también a los profesores de Harvard, Berkley o Standford que siguen en línea? El Sr. Díaz Olivo debe retractarse de sus expresiones o de lo contrario, que sus participaciones sean canceladas de radio y televisión. Hacer "análisis" e insultar son dos cosas diferentes. ¡Basta ya! El magisterio tiene rostro de mujer. Por otro lado, la animadora Alexandra Fuentes debe distanciarse de las expresiones de su invitado".