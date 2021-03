"Johnny" Méndez le recuerda a "Tatito" Hernández que hay populares referidos a las autoridades

El expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo el viernes que hay representantes de mayoría que son objeto de investigaciones de las autoridades estatales y federales.

“Yo le dije al presidente (Rafael “Tatito” Hernández Montañez) que no tenía la información completa. Hay representantes de mayoría (del Partido Popular Democrático (PPD). En el periodo que estuve en la presidencia señalamos hechos que no entendíamos correctos. Ahora le toca al compañero (presidente de la Cámara) hacer esa cooperación. Mi invitación a él es que coopere. Pero que no limite esto al campo político partidista”, dijo Méndez Núñez en entrevista con NotiUno.

En una entrevista reciente, el presidente de la Cámara de Representantes mencionó que las agencias investigativas le solicitaron información de dos exrepresentantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Hasta el momento, los exrepresentantes Ramón Rodríguez Ruiz, María Milagros Charbonier Laureano y Néstor Alonso Vega han sido acusados de delitos estatales o federales.