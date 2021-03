Senador exhorta a Pierluisi a reevaluar permanencia del secretario DRNA

El presidente de la Comisión Senatorial de Recursos Naturales y Ambientales, senador Albert Torres Berrios, solicitó en el día de hoy al gobernador Pedro Pierluisi, que desista en su intención de mantener a Rafael Machargo Maldonado como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), “toda vez que el funcionario ha mostrado ser un funcionario inoperante e insensible”.

Marchago Maldonado, no tendría que comparecer ante el cuerpo legislativo para ser confirmado en su puesto, pues ocupa la posición desde marzo del pasado año tras la renuncia de la exsecretaria Tania Vázquez y fue mantenido en el puesto por el gobernador Pierlussi.

Sin embargo, Marchago confrontó problemas en un inicio con su confirmación tras las denuncias del exsenador popular, Cirilo Tirado, en las que advertía que el funcionario no cumplía con los requisitos de ley estipulados en el Código Político, por lo que el gobernador interino de entonces, Elmer Román, retiró su nombramiento el 2 de febrero de 2020, aunque luego fue confirmado al cargo por el Senado el 12 de marzo de 2020.

“Sinceramente entiendo que el secretario (Rafael Marchago) no reúne los requisitos mínimos aceptables para permanecer frente a la agencia (DRNA), y eso ha quedado en evidencia en los pasados días, no solo como manejó el asunto de los compañeros vigilantes varados en Isla de Mona por más de una semana, sino, además, por la manera inapropiada de responder preguntas de la prensa donde destilaba insensibilidad”, sostuvo el senador Torres Berrios.

“Como es posible, que a preguntas de un periodista sobre la manera en que se atendió esta emergencia él (Marchado Maldonado) osara decir que a cualquiera se le puede dañar un carro y quedarse a pie. Bueno pero el gobierno no es cualquiera y mucho menos lo son los empleados y vigilantes que arriesgan sus vidas, se distancian de sus familiares y están dispuestos a dar el todo. Cómo se atreve minimizar lo acontecido con un carro quedado en una avenida o calle.’ Señaló el senador.

Torres Berrios solicitó al gobernador Pierluisi que en “aras de poner orden en su gobierno, destituya a Marchado Maldonado”.

Los jefes son los que dan el ejemplo y así no se da ejemplo ni se puede dirigir una agencia. El gobernador debe reexaminar su posición y todos los empleados de la agencia deben rechazar sus expresiones y proceder con enérgico repudio, pues los puertorriqueños no somos así, muy por el contario somos nobles y nos identificamos con la necesidad de los demás. Marchado no me representa, no es ejemplo de solidaridad y me reúso permitir que este incidente pase por debajo de radar, concluyó el senador Torres Berrios.

En los pasados días se ha estado discutiendo en la prensa el deterioro en facilidades, vehículos y equipos de la agencia lo que el senador aseguró que: “no fue tema de conversación en la reunión que sostuve con el secretario el pasado 9 de febrero.

Me sorprendió ver las imágenes en los noticieros pue el secretario no me hablo sobre el tema, por lo que debo entender no ofreció todos los detalles importantes de las necesidades en la agencia por descuido o por falta de compromiso” señalo el senador Albert Torres.

De otro lado Torres Berrios alerto sobre las denuncias de construcciones en la reserva natural Cerro Las Planadas, entre Cayey y Salinas.

“Vecinos y representantes de la organización Ciudadanos en Defensa de las Planadas, que es una zona protegida bajo la Ley 192 de 2007, denuncian que este bosque está siendo objeto de intervención y construcción indebida, por lo que la prensa ha solicitado al DRNA reacciones y nadie dice nada. Es una dejadez en todo que no debe continuar, concluyó el senador Albert Torres.