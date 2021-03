Melinda Romero lleva al Tribunal a la CEE por endosos de delegación congresional

Melinda Romero presentará en la mañana de hoy un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia en contra de la Comisión Estatal de Elecciones por alterar la fecha de radicación de endosos que dice la ley.

La Ley Núm. 167-2020, conocida como “Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico establece que el 15 de marzo debe ser la fecha límite para entregar la totalidad de 3,000 endosos. “La CEE aprobó un reglamento interno donde establece que a cuatro días del cierre de candidaturas se debe entregar la mitad de los endosos y el 8 de marzo la totalidad. La CEE no puede ir por encima de la ley, ellos pueden hacer un reglamento pero no pueden cambiar las fechas establecidas en la ley. Según no pueden cambiar la fecha del día de la elección, ni la cantidad de delegados a elegir, tampoco pueden cambiar la fecha establecida en ley para radicar endosos”, dijo Romero Donnelly.

“Para otros procesos electorales que requieren la obtención de similar cantidad de endosos, se concede un promedio de sesenta (60) días para presentar los endosos; por lo cual resulta irrazonable que en medio de una pandemia se pretenda exigir que el cincuenta por ciento (50%) de los endosos sea conseguido en tan solo cuatro (4) días. Habrá quien viole la ley bajando listas, eso es ilegal y fraude. El proceso de endosos no es recoger una firma y seguir andando, requiere un proceso que jamás se hace en ese tiempo. Máxime que ahora no se pueden hacer reuniones o eventos con multitudes personas para recoger endosos como se hacía antes de la pandemia”, agregó Romero.

En el recurso a presentar Romero establece que ante la CEE una candidata de Victoria Ciudadana presentó solicitudes para que el término para la presentación de los endosos fuera extendido, más no fue concedido por la Presidenta Alterna de dicho organismo.

“Con las actuaciones y decisiones de la CEE, al requerir que se presente el cincuenta (50%) por ciento de los endosos concediendo solamente un término de cuatro (4) días para que cada candidato reúna 1,500 endosos en medio de una pandemia, resulta evidente que se actúa de manera no solo arbitraria y caprichosa, sino que se pone en riesgo a todos los ciudadanos que voluntariamente participan de este proceso democrático.

