Maestra boricua en Connecticut explica que dan clases presenciales y ningún niño se ha contagiado de COVID-19

Una maestra puertorriqueña de kinder en una escuela pública en Connecticut dijo este jueves en entrevista radial que lleva dando clases presenciales desde agosto sin que ningún niño de su salón se haya contagiado de COVID-19.

“Desde agosto yo estoy presencial con mis niños en el salón de clases. Los cambios que hemos hecho no incurren en gastos en dinero, son cosas lógicas que cualquier Departamento de Educación lo puede hacer” dijo Loren Salgado en entrevista radial con Normando Valentín en la Mañana por Notiuno 630.

“Por ejemplo, lo que hicimos fue un cambio en el horario del comedor escolar. No todos los niños tienen que ir a la misma hora al comedor escolar”, explicó la educadora.

“Lo que hicimos en el comedor escolar. Primero que en la fila el niño extiende su mano para medir que no esté pegado, haciendo la fila, mientras caminamos hasta el comedor escolar. Y si tocas al compañero del frente estás muy cerca, y los nenes te dicen ‘cerca’. Ya ellos saben. Y yo tengo un kinder”, sostuvo Salgado.

“Ellos caminan extendiendo sus manos y no pueden tocar al compañerito del frente mientras vamos camino al comedor. En el comedor donde yo estoy, es una escuela pequeña, lo que hay es 12 mesas. Lo que hacen es, mientras yo estoy, hay otro grupo de kinder almorzando. Y pusieron un aviso, un asiento si y otro no (cumpliendo con un distanciamiento). Eso es algo que no incurrres en ningún gasto. Te dan un croquis, un dibujito del comedor con las mesas, y tu tienes que escribir el nombre de cada niño. Ese niño se sienta ahí todos los días. Tu no puedes estar cambiando a los niños porque si hay algún contagio, pues el Departamento de Salud te va a pedir dónde se sentaba el niño”, añadió Salgado.

“En mi escuela hay un parque pequeñito. Hay unos columpios y una chorrera. Eso es por horario. Por ejemplo, a mi en Kinder me toca un área que hay brea negra, como un cuadrado que hay. Unos días me toca jugar con los niños. Y la maestra está con los niños todo el tiempo en su recreo”, dijo la maestra de kinder.

“En la dinámica dentro del salón no es nada del otro mundo. De hecho yo no he tenido contagios gracias a Dios en mi salón. Aun cuando he tenido niños que han tenido parientes, papás que han tenido el Covid. Y en mi salón no ha habido ningún contagio. Y vamos a poner en perspectiva de que cuando empezó el frío, el salón está cerrado. Ventanas cerradas. Ahí no fluye el aire. Ahí no hubo cambios de que pusieron filtros. (Los salones están) tal y como estaban antes de la pandemia. Y es una escuela viejísima”, detalló Salgado.

“En cuanto a las vacunas, no es hasta hoy” (jueves), casi siete meses luego de empezar a dar clases presenciales, que ella va a recibir “la primera vacuna”, dijo Salgado.