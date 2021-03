Luz roja en el cielo fue causada por lanzamiento de cohete de la NASA

Tras múltiples reportes de avistamientos de una extraña luz roja en el cielo en varios pueblos de la Isla, la meteoróloga Deborah Martorell compartió la explicación al fenómeno.

Según explicó, la luz fue ocasionada por el vapor que dejó el lanzamiento de un cohete de la NASA desde la sede Wallops Flight en el estado de Virginia.

Esta sería la razón por la que la luz también fue observada en estados como Nueva York y Nueva Jersey.

Este cohete se lanzó para "para estudiar movimiento de partículas en la ionosfera lanzando vapor lo que provocó el destello rojo", según explicó.

A three-stage suborbital sounding rocket was launched in the afternoon on March 3 for the Department of Defense from NASA’s Wallops Flight Facility in Virginia.

The launch was to study ionization in space just beyond the reaches of Earth’s atmosphere: https://t.co/OIDGWaAOS2 pic.twitter.com/JMLYze8DVE

— NASA Wallops (@NASA_Wallops) March 4, 2021