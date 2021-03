Lo que debes saber sobre los pagos de impacto económico en las planillas

Si eres de las personas que aún no has recibido el cheque de $1,200 o $600 que autorizó el gobierno federal puedes reclamarlo en tu planilla para el año contributivo 2020 que inició hace una semana.

"Hay contribuyentes que por distintas razones no han recibido todavía los $1,200 o los $600 o no recibieron la compensación por sus dependientes. O [experimentaron] cambios demográficos. Por darles un ejemplo que en el año 2020 haya nacido un nuevo dependiente para ese contribuyente puede solicitar los $600 de dependiente del programa de los $1,200 de manera retroactiva. De igual manera, [puede solicitar] los $500 adicionales por el segundo programa de incentivos económicos", dijo el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con el funcionario, las personas deben presentar esta información en el anejo B3 de la planilla y le permitirá reclamar estos incentivos de no haberlos recibido o que tenga derecho a un pago adicional por concepto de sus dependientes.

"[El anejo B3] su propósito principal es permitir que aquellas personas que entiendan que no han recibido el incentivo de los $1,200 y de los $600 en todo o en parte, según dicta la ley, pues puedan hacer esa reconciliación y hacer la reclamación correspondiente a través de la planilla", dijo Parés.

Aquellas personas que hayan recibido un correo electrónico informando la cantidad de fondos que han recibido sobre estos incentivos, Parés explicó que se trata de una medida para informarle a la persona la cantidad total que recibió de acuerdo con los récords de Hacienda.

"Las notificaciones impacto económico que se han estado enviando básicamente son requisitos por ley donde el Departamento de Hacienda le informa a la ciudadanía cuánto el Departamento de Hacienda, según nuestros récords, le ha desembolsado sobre este pago de impacto económico. Particularmente de los programas de $1,200 y los $600. Esto ayuda a la transparencia y que la persona sepa cuánto entiende el Departamento de Hacienda que le remitió a esta persona y que le sirva a la persona para poder completar este nuevo anejo que se incluye con la planilla que es el anejo B3", añadió.

Mientras que Parés alertó a las personas a que, si no han recibido los cheques de $1,200 o $600, verifiquen que sus nombres y números de Seguro Social coincidan con los récords en Hacienda.

"Nosotros estimamos que el 3% de los Seguro Social se han visto impedidos de poder recibir el incentivo ya sea en su carácter de contribuyente, o de pareja o dependiente en los casos que aplique por no cumplir con este requisito impuesto por el gobierno federal", dijo.

"Una buena práctica, en los casos que no hayan recibido el pago, verifiquen sus tarjeta de Seguro Social y verifiquen cómo está escrito su nombre y número de Seguro Social y se asegure que al momento de hacer la reclamación y radicar su planilla esos nombres y número de Seguro Social aten perfectamente. No un aproximado, sino perfectamente con lo que dice esa tarjeta de Seguro Social. De no cuadrar, el DH está totalmente impedido de poder emitir los pagos", agregó Parés.

PUA, desempleo y los cheques de $1,2oo y $600 no son tributables

Por su parte, Parés reiteró que los cheques que las personas han recibido por concepto de la Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA) y desempleo no son tributables, pero deben ser informados. Asimismo, señaló que los cheques de $1,200 y $600 tampoco son tributables, pero deben ser informados en la planilla bajo el anejo B3.

"Aclaro: para propósitos de Puerto Rico, tanto el PUA, como el desempleo regular y los $1,200, $600, son beneficios económicos que no están sujetos a tributación en Puerto Rico. Enfatizo en esto. Ciertamente, hay un anejo de Ingresos Exentos en nuestra planilla de contribución sobre ingreso, el anejo IE. Mi recomendación es que cumplan con las instrucciones incluidas con la planilla y se reporten estos ingresos. Pero es informativo para el estado, no tributan", señaló Parés.