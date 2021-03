Gobierno sigue a ciegas sobre empleados en trabajo remoto

Aunque el Gobierno de Puerto Rico tiene planes para reincorporar a los empleados públicos de manera presencial, estos desconocen la cantidad exacta de cuántos se encuentran laborando de manera remota.

La información fue confirmada por la secretaria de la gobernación, Noelia García, quien indicó que solo cuenta con un estimado de esta cifra.

“Tenemos un estimado, lamentablemente el Gobierno no cuenta con un sistema global de recursos humanos que integre a todas las gerencias y todas las corporaciones públicas, es una estrategia que tenemos que implementar pronto, para maximizar ese recurso y hay que invertir dinero para así hacerlo, pero el estimado es que menos del 50 por ciento de la empleomanía está presencial. Muchos más están trabajando, obviamente, empleado que no garantice que pueda prestar un servicio no se le puede pagar, pero queremos maximizar y exponencial ese por ciento de empleados que se integre en el trabajo presencial”, indicó la funcionaria en entrevista con NotiUno 630.

Sin embargo, García aseguró que este llamado no es un o de inmediato a los empleados, sino que a los jefes de agencias para que actualicen los protocolos de seguridad para el manejo del coronavirus COVID-19. “Quien establece como, cuando y donde se hace la reinserción del trabajo es el jefe de la agencia”, comentó.

“El escenario de trabajo va a ser uno seguro, proactivo, con protocolos de salud, distanciamiento, utilización continua e ininterrumpida de la mascarilla, integrando todos los protocolos que se necesiten para asegurar que es un espacio de trabajo seguro”, agregó.

Mira la entrevista aquí: