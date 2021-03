Gobierno le daría la bienvenida a Logan Paul con la Ley 22 si viene aportar a la economía local

El designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, le dio la bienvenida al conocido Youtuber Logan Paul a Puerto Rico si este viene aportar a la economía local.

Aunque no pudo confirmar que Paul haya solicitado beneficiarse de la Ley 22, Cidre, quien favorece este mandato, indicó que su oficina está siendo mucho más rigurosa a la hora de aprobar para conceder estos beneficios solo a personas que vengan a crear empleos y contribuir a la economía.

“El no mío no viene acompañado de no por ser ese muchacho, primero que no lo conozco, y volvemos, nos gustaría saber a qué viene a Puerto Rico, me encantaría. ¿Qué viene a traerme un estudio de grabación para emplear gente local y con esa relación que vayamos hacer, alcanzar el mundo?, yo le doy la bienvenida, echa para acá. Pero venir a Puerto Rico porque tengo pagos bajos, compro una casa y vivo aquí, no creo que tenga la prioridad", indicó el funcionario en entrevista con WIAC 740.

En su podcast 'Impaulsive', la controvertida estrella aseguró que ha "estado ansiando un cambio" en su vida y estando en Puerto Rico le "picó" el insecto que está "picando a todas las otras personas dejando Los Ángeles".

Paul participaba en el podcast con otros dos hombres, uno de ellos le preguntó si la razón para mudarse a Puerto Rico eran los impuestos, a lo que él contestó que sí era una de las principales motivaciones.

Mientras que el segundo hombre mencionó entre risas que "es 96% de las razones, que es la misma cantidad de dinero con el que te quedas cada año si vives en Puerto Rico".

Paul dijo que se iría a vivir en Dorado, pueblo que describió como el "cielo en la tierra", donde prefirió mudarse tras considerar Miami y Texas.