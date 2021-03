Firme Yanitisia Irizarry en que hubo votos ilegales en elección de Aguadilla

La exalcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irizarry Méndez, reconoció este lunes en entrevista radial que no salió victoriosa en su aspiración a la reelección y aceptó que Julio Roldán es el alcalde de la ciudad.

Por otra parte, en cuanto a los procesos en los tribunales rechazó que el Partido Nuevo Progresista (PNP) haya mentido. “Aquí quien único ha mentido en el proceso ha sido el abogado del Partido Popular [Democrático (PPD)], que en una vista oral, en el escrito al Tribunal de Primera Instancia y en el escrito al Tribunal Apelativo dijo que no había solo palmazo. Le hicieron una representación al Tribunal de que no había un solo palmazo”, dijo Irizarry en entrevista radial con Rubén Sánchez por WKAQ 580.

“Allí hubo votos ilegales que fueron leídos incorrectamente por las máquinas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, afirmó Irizarry que fue lo que resolvió el Tribunal de Apelaciones.

“Fue una elección muy cerrada, fue una elección muy, muy cerrada”, sostuvo Irizarry, quien terminó reconociendo que perdió en su aspiración para ser reelecta como alcaldesa de Aguadilla.

Nuevo alcalde pide pesquisa

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, solicitará al Secretario de Justicia designado, Domingo Emmanuelli, una investigación criminal por perjurio en contra de los presuntos implicados en prestar falso juramento relacionado a la existencia de 50 papeletas ilegalmente votadas con votos mixtos, se informó este lunes en una comunicación escrita.

Los implicados en la querella realizada por Roldán son: Yanitsia Irizarry, Edwin Mundo, Jessica Colón, Nanette Laguer, Jose Luis Castro y Saira Rosa. Estos últimos cuatro fueron los funcionarios que la derrotada alcaldesa aseguró vieron las 50 papeletas municipales mixtas, las cuales en el recuento celebrado el pasado sábado 27 de febrero se demostró que no existían.

“El pasado sábado, se demostró que la demanda de la exalcaldesa se basó en declaraciones juradas estereotipadas, sin base ni fundamento en las actas de votación. Los querellados fueron exitosos en inducir a error al Tribunal de Apelaciones lo que provocó que se malgastaran recursos públicos en la Rama Judicial y en la Comisión Estatal de Elecciones”, explicó Roldán en su carta.

“Tanto Jessica Colón, Nanette Laguer, Jose Luis Castro y Saira Rosa realizaron cuatro declaraciones juradas que decían exactamente lo mismo; que existían mas de 50 papeletas erróneamente adjudicadas por la máquina las cuales estaban en violación de la ley electoral. Estas vagas y falsas declaraciones, fueron evidencia suficiente para que el Tribunal de Apelaciones solicitara un recuento manual. Sin duda alguna, el haber hecho a consciencia falsas declaraciones es un acto criminal que no dejaremos pasar y los implicados deberán enfrentarse a las consecuencias por sus improcedentes actos”, añadió Roldán.

Además de los señalamientos en contra de los cuatro funcionarios, en su carta Roldán solicita que se investigue si la Lcda. Irizarry Méndez “incurrió en faltas éticas como abogada licenciada, ya que los cánones de ética que rigen la profesión prohíben que los abogados abusen y malgasten los limitados fondos de la Rama Judicial. Sin duda alguna su participación en una farsa que constituyó un peligroso precedente en la historia electoral de Puerto Rico, siendo ella una abogada, debe ser investigada y llegar a sus últimas consecuencias, ya que son acciones repudiables con consecuencias serias”, indicó Roldán.

El Alcalde de Aguadilla finalizó diciendo que la querella incluye además al asesor electoral del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo por plasmar de igual manera una declaración jurada asegurando que “todo lo declarado es la verdad y nada más que la verdad”.