¿Cómo la vacuna de Johnson & Johnson se diferencia de otras? Aquí 4 preguntas y respuestas

¿Cómo funciona la vacuna Johnson & Johnson?

-La vacuna de Johnson & Johnson es lo que se llama una vacuna de vector viral. Para crear esta vacuna, el equipo de Johnson & Johnson tomó un adenovirus inofensivo, el vector viral, y reemplazó una pequeña parte de sus instrucciones genéticas con genes de coronavirus para la proteína de pico SARS-CoV-2. Después de que este adenovirus modificado se inyecta en el brazo de una persona, ingresa a las células de la persona. Luego, las células leen las instrucciones genéticas necesarias para producir la proteína de pico y las células vacunadas producen y presentan la proteína de pico en su propia superficie. El sistema inmunológico de la persona detecta estas proteínas extrañas y produce anticuerpos contra ellas que protegerán a la persona si alguna vez se expone al SARS-CoV-2 en el futuro. La vacuna del vector de adenovirus es segura porque el adenovirus no puede replicarse en las células humanas ni causar una enfermedad, y la proteína de pico del SARS-CoV-2 no puede causar COVID-19 sin el resto del coronavirus. Este enfoque no es nuevo. Johnson & Johnson utilizó un método similar para fabricar su vacuna contra el ébola, y la vacuna AstraZeneca-Oxford COVID-19 también es una vacuna de vector viral de adenovirus.

¿Qué tan efectivo es?

El análisis de la FDA encontró que, en los Estados Unidos la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 fue 72% efectiva para prevenir todo el COVID-19 y 86% efectiva para prevenir casos graves de la enfermedad. Si bien todavía existe la posibilidad de que una persona vacunada se enferme, esto sugiere que sería mucho menos probable que necesite hospitalización o que muera a causa del COVID-19. Un ensayo similar en Sudáfrica, donde predomina una nueva variante más contagiosa, produjo resultados similares. Los investigadores encontraron que la vacuna Johnson & Johnson es un poco menos efectiva para prevenir todas las enfermedades allí (64% en general), pero aún así fue 82% efectiva para prevenir enfermedades graves. El informe de la FDA también indica que la vacuna también protege contra otras variantes de Gran Bretaña y Brasil.

¿En qué se diferencia de otras vacunas?

La diferencia más básica es que la vacuna Johnson & Johnson es una vacuna de vector de adenovirus, mientras que las vacunas Moderna y Pfizer son ambas vacunas de ARNm. Las vacunas de ARN mensajero usan instrucciones genéticas del coronavirus para decirle a las células de una persona que produzcan la proteína de pico, pero estas no usan otro virus como vector. También hay muchas diferencias prácticas. Ambas vacunas basadas en ARNm requieren dos inyecciones. La vacuna Johnson & Johnson requiere solo una dosis. Esto es clave cuando hay escasez de vacunas. La vacuna Johnson & Johnson también se puede almacenar a temperaturas mucho más cálidas que las vacunas de ARNm. Las vacunas de ARNm deben enviarse y almacenarse a temperaturas bajo cero o bajo cero y requieren una cadena de frío complicada para distribuirlas de manera segura. La vacuna Johnson & Johnson se puede almacenar durante al menos tres meses en un refrigerador normal, lo que facilita su uso y distribución. En cuanto a la eficacia, es difícil comparar directamente la vacuna de Johnson & Johnson con las vacunas de ARNm debido a las diferencias en cómo se diseñaron los ensayos clínicos. Si bien se informa que las vacunas Moderna y Pfizer tienen aproximadamente un 95% de efectividad para prevenir la enfermedad de COVID-19, los ensayos se realizaron durante el verano y el otoño de 2020, antes de que las nuevas variantes más contagiosas circularan ampliamente. Las vacunas Moderna y Pfizer pueden no ser tan efectivas contra las nuevas variantes, y los ensayos de Johnson & Johnson se realizaron más recientemente y tienen en cuenta la eficacia de la vacuna contra estas nuevas variantes.

¿Debería elegir una vacuna sobre otra?

Aunque la eficacia general de las vacunas Moderna y Pfizer es más alta que la de Johnson & Johnson, no debe esperar hasta tener la vacuna que elija, que de todos modos probablemente esté muy lejos. La vacuna Johnson & Johnson es casi tan buena como las vacunas basadas en ARNm para prevenir enfermedades graves, y eso es lo que realmente importa. La vacuna Johnson & Johnson y otras vacunas de vectores virales como la de AstraZeneca son particularmente importantes para el esfuerzo mundial de vacunación. Desde una perspectiva de salud pública, es importante tener múltiples vacunas COVID-19, y la vacuna Johnson & Johnson es una adición muy bienvenida al arsenal de vacunas. No requiere congelador, por lo que es mucho más fácil de enviar y almacenar. Es una vacuna de una sola inyección, lo que facilita mucho la logística en comparación con la organización de dos dosis por persona. La mayor cantidad posible de personas deben vacunarse lo más rápido posible para limitar el desarrollo de nuevas variantes del coronavirus. Se espera que Johnson & Johnson envíe casi cuatro millones de dosis tan pronto como la FDA otorgue la autorización de uso de emergencia. Tener una tercera vacuna autorizada en los Estados Unidos. Será un gran paso para satisfacer la demanda de vacunación y detener esta pandemia.

