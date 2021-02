Estudiantes del RUM reciben prestigiosas becas de la industria aeroespacial

Roberto Rodríguez Otero y Rut Caroline Santana Santos, estudiantes del Departamento de Ingeniería Mecánica (INME) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibieron prestigiosas becas que se otorgan, por primera vez en el Recinto y en la isla, que les permitirán continuar fortaleciendo su camino en la industria aeroespacial.

Rodríguez Otero recibió el Matthew Isakowitz Fellowship. Mientras Santana Santos, fue seleccionada para el Brooke Owens Fellowship. Ambas entidades, proveen la experiencia de internados y mentorías que los desarrollarán en la industria aeroespacial.

“Ser seleccionado como parte de la clase 2021 del Matthew Isakowitz Fellowship es un gran logro y orgullo para mí, dado al inmenso prestigio que tiene. Entre los 300 solicitantes subgraduados y graduados de más de 100 universidades, fui uno de los 30 alumnos admitidos. Me enorgullece ser el primer estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez en este programa y representar al país. Tendré el placer y el honor de trabajar con un exastronauta de la NASA, quien será mi mentor personal, lo que me emociona, ya que aspiro a convertirme en un astronauta también, así que me ayudará a aprender más sobre lo que conlleva esta carrera, al igual que, desarrollarme profesionalmente”, indicó Rodríguez Otero, quien cursa su cuarto año en INME.

Asimimo, coincidió Santana Santos, quien estudia su segundo año en el mencionado departamento.

“Es un gran honor por múltiples razones. La principal es el prestigio del programa, ya que es uno de los más importantes en la industria aeroespacial. Cientos de candidatos solicitan, por lo que me enorgullece ser la primera en todo Puerto Rico en recibir esta gran oportunidad, y ciertamente, espero no ser la última puertorriqueña aceptada. Las palabras no logran describir la motivación y satisfacción de que a pesar de estar en los comienzos de mi carrera profesional, el Comité evaluador haya visto en mí el potencial suficiente para convertirme en una fellow y así continuar el camino de lucha por mis sueños y metas”, aseveró Santana Santos.

De hecho, la joven realizará su internado en Northrop Grumman Space Systems, localizado en Dulles, Virginia, donde contará con dos mentores, uno de la compañía en la que realizará el internado durante el verano y otro de la industria aeroespacial.

“Tengo la certeza de que me ayudarán a sacarle un máximo provecho a esta oportunidad, para así continuar construyendo mi carrera y lograr mi sueño de ser astronauta. Además, espero desarrollar muchas destrezas necesarias y adquirir otras nuevas para crecer, tanto de manera personal como profesional. De igual modo, conectarme con diferentes personas en la industria, para desarrollar futuros proyectos en la disciplina aeroespacial en Puerto Rico”, comentó, quien es parte del exitoso colectivo colegial SEDS-UPRM.

Por su parte, Rodríguez Otero hará su internado en Virgin Galactic, ubicada Nuevo México.

Te recomendamos:

Demógrafo plantea se debe terminar con fase actual de vacunación antes de iniciar con otra Raúl Figueroa expresó que aún faltan sobre 400,000 personas de 65 años o más por vacunar

“Voy a estar trabajando en su vehículo SpaceShipTwo, con el fin de proveerle las oportunidades a ciudadanos privados que quieran pagar para viajar al espacio como turistas. Me siento bien agradecido por esta gran oportunidad que me ayudará en mi desarrollo como un futuro líder y profesional en la industria espacial”, expresó el colegial, quien es el vicepresidente de ingeniería y líder del equipo de propulsión líquida de la asociación estudiantil Alpha Astrum.

Actualmente, ambos jóvenes son integrantes del proyecto Discovery and Endeavor Ceres Interplanetary Pathway for Human Exploration and Research (DECIPHER) para la competencia RASCAL 2021. Son parte de las divisiones de Spacecraft Design & Analysis (SDA) y de Flight & Propulsion Systems (FPS), de SEDS-UPRM. Ciertamente, sus participaciones en estos equipos estudiantiles, así como en varios internados abrieron las puertas para ahora ser fellows de ambas becas, consideradas las más prestigiosas en la industria aeroespacial.

Por su parte, el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, y Agustín Rullán Toro, rector del RUM, felicitaron a ambos alumnos por estos logros sin precedentes en la institución.

“De parte de toda la comunidad universitaria le deseamos el mayor de los éxitos a Roberto Rodríguez Otero y Rut Caroline Santana Santos ante una oportunidad para la cual tanto han trabajado. Como pioneros, al recibir esta prestigiosa beca, se insertan en una industria en crecimiento donde tendrán la oportunidad de aprender y hacer grandes aportaciones. Utilicen este éxito para continuar creciendo y desarrollándose a nivel académico y personal. Su éxito es motivo de orgullo y además una motivación para otros estudiantes. ¡Enhorabuena!”, expresó Haddock Acevedo.

“Ver que estos jóvenes son tan intencionados en sus propósitos por alcanzar sus sueños, me llena de un inmenso orgullo. Rut y Roberto han forjado un camino en la búsqueda de esas oportunidades que los desarrollen en su meta de brillar en la industria aeroespacial y de ser parte del grupo de astronautas que reconquisten la Luna, en la misión Artemis. ¡Colegiales en la Luna! Suena muy bien. Los felicito por este logro que sé, les abrirá las puertas para sus sueños”, indicó Rullán Toro.