Gemelos boricuas inician a sus 13 años estudios universitarios

Unos gemelos del pueblo de Bayamón sorprendieron al país con sus historias luego que se diera a conocer que ambos comenzaron este semestre estudios universitarios a la edad de 13 años.

En entrevista con el programa "Hoy día Puerto Rico" (Telemundo), la madre de los niños, identificada como Vilmarys Nieves Cruz, contó cuándo se dio cuenta que sus hijos tenían la capacidad intelectual alta.

Nieves Cruz dijo que en el año 2015, su hijo Isaac fue diagnosticado con capacidades intelectuales altas y desde ahí comenzó todo.

Por su parte, Isaac Jemuel Cruz Nieves manifestó sentir feliz, pero que jamás pensó que comenzaría la universidad a la edad que tiene.

"Me he sentido muy bien. Feliz con lo que está pasando. Yo me imaginaba llegar a la universidad bastante temprano, pero no a la edad que tengo ahora", dijo el joven.

Por su parte, Ibrahim Jemuel indicó que está haciendo un bachillerato en pretecnología en la Universidad Interamericana de Bayamón. Mientras, Isaac estudia ciencias en computadora.

Haz click aquí para ver la entrevista de Telemundo