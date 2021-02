Secretario de Hacienda pide a jefes de agencia entregar estados financieros

El secretario de Hacienda y principal oficial financiero del gobierno (CFO por sus siglas en inglés), Francisco Parés Alicea, se reunió esta semana con representantes de las entidades gubernamentales que mantienen atrasados el proceso de emisión de sus estados financieros, para discutir la importancia del cumplimiento y las implicaciones presupuestarias que podrían enfrentar, de no acelerar el proceso.

“Aunque ya estaba involucrado en estas tareas, según las responsabilidades que oficialmente me encomendó el gobernador Pedro Pierluisi, estoy solicitando nuevamente a representantes de las entidades gubernamentales, entrar en cumplimiento con las fechas que establecimos para entregar sus estados financieros. Al momento, unas 37 están fuera del calendario de trabajo. De estas, 11 no han entregado el borrador de los estados financieros que se les solicitó para en o antes del pasado 16 de febrero de 2021”, detalló el funcionario.

Agregó que para el Gobierno de Puerto Rico es una prioridad emitir los Estados Financieros Auditados, dentro de las fechas establecidas. “Para lograr ese objetivo, es importante la pronta emisión de los estados financieros de todas las instrumentalidades públicas”, explicó.

“Cualquier dependencia, agencia o corporación pública, incluyendo a sus directores y jefes de agencias que no cumplan con las disposiciones establecidas en la Carta Circular 1300-15-21, estarán sujetas a las penalidades dispuestas en la Ley 230, conocida como la Ley de Contabilidad del Gobierno. Además, se enfrentarán a otras repercusiones que podrían incluir, pero no se limitarán, a la no autorización de desembolsos solicitados por la entidad o la no transferencia de fondos asignados, así como incluirlas en una lista pública de entidades morosas”, declaró.

Según la Carta Circular emitida el pasado 29 de enero de 2021, sobre los Estados Financieros no emitidos para los años fiscales 2018, 2019 y 2020, las entidades gubernamentales deberán mantener al día sus cierres contables, de manera que no atrasen el proceso de la emisión de los estados financieros.

“De enfrentar retos en el proceso para cumplir con las fechas, estamos requiriendo que se comuniquen con la secretaria auxiliar del Área de Contabilidad Central del Departamento de Hacienda, para establecer un plan de cumplimiento”, dijo Parés Alicea.

El secretario recordó que los estados financieros correspondientes al año fiscal 2018, deben entregarse el día 28 de este mes de febrero. También se requirió a las entidades gubernamentales coordinar con los auditores externos para comenzar los trabajos de auditoría de los años fiscales 2019 y 2020, de inmediato. Las entidades que ya emitieron los estados financieros del año 2018, deberán cumplir con los años 2019 y 2020 en o antes del 30 de septiembre de 2021.

Se estima que los estados financieros auditados para el año fiscal 2018, deberán estar listos en abril o mayo de este año. No obstante, el secretario reiteró que el cumplimiento de estas entidades públicas es necesario para que puedan estar listos a esa fecha.

Te recomendamos: