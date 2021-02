Nuevo Subsecretario de Salud viene con problema legal en el expediente

Desde el CPI

La designación de un nuevo subsecretario del Departamento de Salud, Félix Rodríguez Schmidt, se ha mantenido bajo el radar, así como la salida de Iris Cardona de ese cargo, para quedar como directora del Programa de Vacunación de COVID-19. El cambio parece ser uno de muchos en el andamiaje de Salud que se anunciarán pronto, anticipó la agencia al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

En el 2008, Rodríguez Schmidt, quien confirmó al CPI que fue director médico de Medical Web Services — una corporación que vendía medicamentos recetados a través de sitios web — fue acusado en un caso federal junto a otros cinco médicos por dispensar medicinas sin un propósito médico legítimo, muestran los registros judiciales.

La empresa Medical Web Services se declaró culpable del delito. Rodríguez Schmidt aseguró que, aunque los otros médicos involucrados fueron declarados culpables, él no fue a juicio “porque sus cargos fueron desestimados”. Según la copia del documento que envió al CPI, la acusación se desestimó sin perjuicio.

Cuando el CPI le preguntó si había generado ganancias por la venta de estas medicinas según se indica en la acusación federal, dijo “no recuerdo ese documento, ni está en mi mente”. Más tarde, el CPI insistió a Salud que explicara un documento del expediente de caso que indica que el médico pagaría $17,000 como parte del proceso legal, y la agencia indicó:

“Existe una reclamación civil por parte del estado de Iowa en la que por razones de conveniencia se acordó pagar la cantidad de $17,000. Esto fue una acción civil y no criminal en contra de Rodríguez Schmidt. Y la definición legal de una transacción establece que ninguna de las partes acepta responsabilidad por lo imputado”.

El caso en que se acusó a Rodríguez Schmidt fue uno criminal, pero se resolvió como un caso civil a través de un acuerdo. La acusación criminal se desestimó contingente a que Rodríguez Schmidt pagara $17,000 mediante un Acuerdo de Desvío con Antelación a Juicio que suscribió el 24 de septiembre de 2009 con la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Iowa. La fiscalía se reservó el derecho de volver a procesarlo si no se cumplía el acuerdo.

Bajo su supervisión, durante junio de 2002 y al menos hasta mayo de 2004, los médicos y farmacéuticos contratados por la compañía autorizaron y dispensaron más de 175,700 recetas. Rodríguez Schmidt trabajó en la empresa desde aproximadamente el 24 de septiembre de 2003 al 7 de diciembre de 2003, según los documentos.

El pediatra dijo al CPI que no aprobó la venta de medicamentos y alegó que siendo director médico no conocía lo que sucedía en la compañía.

Al preguntársele qué funciones tenía como director médico de Medical Web Services, Rodríguez Schmidt respondió que reclutaba y supervisaba empleados de varios estados de Estados Unidos. “Era una dinámica muy amplia”, añadió.

Según la acusación, los clientes se registraron mediante alguno de los sitios web afiliados a Medical Web Services y realizaron pedidos de medicamentos recetados tras completar un breve cuestionario de salud y proporcionar información de pago. Los clientes no estaban obligados a someter ninguna orden médica para comprar y no se verificaba su identidad. En la mayoría de los casos, los médicos aprobaron los medicamentos recetados sin revisar ningún récord médico, según el pliego acusatorio.

Una vez que los médicos aprobaban la distribución de los medicamentos, Medical Web Services generaba su firma digitalmente. De ese modo, las farmacias contratadas descargaron las recetas electrónicas, llenaron los lotes y enviaron las sustancias controladas a los clientes.

Mellado saca la cara por el nombramiento

“Yo hablé con él y en el caso que tuvo en el 2008 no fue acusado de absolutamente nada. Simplemente fue señalado y él lo aclaró”, dijo Mellado al CPI. “La información que yo tengo, según el background check, es que no tiene ningún caso a nivel federal”, añadió.

El secretario de Salud reconoció a preguntas del CPI que “puede considerar” a Rodríguez Schmidt como su amigo. El pediatra también confirmó su amistad.

“Lo conozco hace mil años. Lo conozco como médico, en el plano personal, como personal de la salud y como pediatra. […] Sí, lo puedo considerar mi amigo, ¿como no? Pero conozco su plano profesional”, dijo Mellado.

Rodríguez Schmidt afirmó que fue entrevistado por el secretario de Salud para discutir las responsabilidades del cargo y su trasfondo previo a ocupar el puesto.

Mantienen nombramiento por lo bajo

La agencia no ha anunciado públicamente el cambio de mando en la subsecretaría, a pesar de que está en efecto desde el 4 de enero.

“Yo no lo he comunicado. Pero al que me ha preguntado se lo he aclarado. Próximamente se hará una conferencia de prensa para cambiar el andamiaje de Salud y se publicará todo”, dijo Lisdián Acevedo, relacionista en el Departamento de Salud.

Cardona fue nombrada en mayo de 2020 por el exsecretario de Salud bajo la administración pasada, Lorenzo González. Salud comenzó a referirse a la pediatra solo como la directora del Programa de Vacunación de COVID-19 del Departamento en enero.

Aunque Mellado aseguró al CPI que Rodríguez Schmidt comenzó a ejercer como subsecretario en enero, al menos hasta el 12 de febrero, el Gobierno representaba en documentos legales en un caso de acceso a la información que Cardona era la subsecretaria.

El 4 de enero de 2021, el Departamento de Salud notificó internamente al personal mediante un memo que el subsecretario Rodríguez Schmidt, junto al secretario de Administración, Johnny Colón González, estarían encargados de “comparecer y firmar acuerdos, contratos y otros documentos en representación de la agencia”.

Ha tenido al menos cuatro contratos con el Gobierno

Meses antes de la acusación federal, Rodríguez Schmidt creó la empresa Bridges for Health, el 3 de mayo de 2008, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. Dos meses después, recibió un contrato por $180,000 para ofrecer "servicios relacionados con la salud" en la Oficina del Procurador del Veterano.

Rodríguez Schmidt admitió al CPI que creó esa empresa solamente para administrar esa oficina. “Yo entré a apagar fuego en una situación muy difícil. Habían imputaciones feas sobre robo y malversación de fondos (que habían sido identificadas) por el Departamento federal de Asuntos de los Veteranos”, dijo.

Sin embargo, el contrato que obtuvo en la Oficina del Procurador del Veterano fue cancelado en el 2009. El pediatra argumentó que se debió al caso federal de Medical Web Services en el que había sido acusado.

Aunque el pliego acusatorio tiene fecha de agosto de 2008, el contrato fue cancelado en mayo de 2009, nueve meses después, según Rodríguez Schmidt.

El pediatra dijo que “no fue fácil buscar una compañía que quisiera administrar la Oficina del Procurador del Veterano”.

“A mí no me gustó la situación. Además de eso soy pastor de una iglesia y 20 cosas, y no quería estar envuelto en esa situación y decidimos cancelarlo por mutuo acuerdo”, dijo Rodríguez Schmidt.

En una segunda llamada, el pediatra dijo que demandó a la Oficina del Procurador del Veterano porque le habían cancelado el contrato y obtuvo la totalidad del dinero a pesar de que no ofreció los servicios por la duración del acuerdo.

La corporación Bridges for Health fue cancelada en el Departamento de Estado el 16 de abril de 2014. Según la agencia gubernamental, la empresa no cumplió con sus obligaciones anuales como someter documentos o pagar sus cuotas anuales desde el 2009 hasta el 2012.

Aún así, Rodríguez Schmidt siguió haciendo negocios en Puerto Rico.

Bajo la administración del gobernador Luis Fortuño, el médico recibió un contrato en el 2011, por menos de un mes, para brindar "servicios de consultoría administrativa" en el Departamento de Salud por $11,000. El contrato duró del 12 de mayo al 30 de junio, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2012, Rodríguez Schmidt recibió un contrato de tres meses en la Oficina del Procurador del Paciente, por el cual recibió $24,000, por "servicios relacionados con la salud". Mellado fue Procurador del Paciente en ese periodo, nombrado por Fortuño.

Durante ese período, de agosto de 2012 a junio de 2013, el nuevo subsecretario de Salud recibió además otro contrato para ofrecer “servicios de consultoría administrativa” al Departamento de Salud por $66,000.

Rodríguez Schmidt es presidente de la Junta de Directores del Sistema Universitario Ana G. Méndez y fue en los pasados años director médico del Centro Médico Correccional de Bayamón.

