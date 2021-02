Maestros a la expectativa del anuncio oficial sobre reapertura escolar

Tras semanas de especulación y poco acceso a la información que maneja el Departamento de Educación, hoy la secretaria designada de la agencia, Elba Aponte Santos, tiene previsto anunciar los planteles del sistema público que cumplen con los requisitos para ofrecer clases presenciales en algún momento de marzo.

Metro conversó con Víctor Bonilla Sánchez, presidente de la Asociación de Maestros, sobre el acercamiento que mantienen los docentes a la decisión de las autoridades de reanudar la educación presencial, así como las dudas que persisten luego de la orden ejecutiva que emitió el gobernador Pedro Pierluisi y los protocolos publicados por el Departamento de Salud.

¿Ya saben cómo será el proceso para notificar a los maestros de las escuelas que finalmente abrirán?

—Todavía no hemos conocido la lista. (Esta semana) fuimos convocados a una reunión en el Centro de Convenciones, donde la secretaria informó que por medio de un comunicado los maestros se iban a enterar de cuáles son las escuelas que iban a estar comenzando las clases presenciales.

La secretaria va a anunciar una lista de escuelas potenciales para abrir, pero los directores son los que tienen que certificar. ¿Conocen cómo será el proceso?

—Es una responsabilidad que le están dando a los directores muy amplia, y tienen que ser bien cuidadosos en cómo van a realizar esa certificación o documento de cumplimiento. Fue ayer la primera reunión de orientación sobre el protocolo emitido por el Departamento de Salud. Esa verdaderamente es una responsabilidad que trata un aspecto de salud.

¿Maestros vacunados deben tener reparo en volver al salón?

—Somos de la idea de que las clases presenciales deben reanudarse en agosto, pero por la orden ejecutiva, si las escuelas cumplen con todos los indicadores del protocolo de salud, y los compañeros recibieron la primera y segunda dosis de la vacuna, el maestro es muy responsable de impartir el pan de la enseñanza. El maestro es muy fiel al cumplimiento de su deber, entendiendo que si se cumple con las dos áreas básicas que como gremio estamos dependiendo, la salud y la seguridad, el maestro va a ir a impartir el proceso de aprendizaje.

¿Qué ocurre con los maestros que puedan presentar condiciones crónicas de salud?

—Yo entiendo que el Departamento de Educación tiene que activar el acomodo razonable de acuerdo a la necesidad que el maestro exhiba.

¿Cómo serán atendidos los estudiantes que permanezcan estudiando a distancia?

—No es razonable (para un maestro ofrecer una clase presencial y virtual al mismo tiempo). No es que no lo puedan hacer, pero tecnológicamente puede ser que la escuela no tenga la infraestructura. Se deben de mover a contratar compañeros maestros que estén en lista de turno u otro personal, como maestros retirados, que puedan atender ese grupo a distancia.

Hay quienes dicen que este ha sido un año perdido, mientras los maestros plantean que han estado dando clases. ¿Deberían calificar a los estudiantes o pasarlos de grado como el año pasado?

—La evaluación no debe ser igual. Puede ser una evaluación cualitativa y calificativa, pero no debe hacerse igual que en años anteriores, por las limitaciones que hemos tenido. Adelantar de grado automáticamente a todos los estudiantes es faltarle el respeto al trabajo y sacrificio de maestros que hemos estado trabajando a distancia. La educación no se ha paralizado.

¿Qué se puede esperar de las pruebas estandarizadas META?

—Entiendo que se va a ver afectado al menos los resultados de esas pruebas. Entiendo que es necesario, para ser justo, que se pida una dispensa para que las pruebas no se ofrezcan este año.

¿Qué piensa de la propuesta de que se sigan las clases en verano?

—No estamos abiertos porque el compañero maestro cumplió con el horario de clases durante todo el año. Hay unos derechos adquiridos por los maestros a los dos meses de vacaciones. Entendemos que ha sido un año atípico pero hemos hecho todo el esfuerzo por mantener el proceso de aprendizaje vivo.

¿A qué alternativas estaría abierta la Asociación de Maestros?

—Esperamos que se nos presenten a la Local Sindical opciones que sean viables tanto para maestros como estudiantes. Puede ser un horario extendido donde el maestro pueda trabajar voluntariamente. Se puede capacitar a otros compañeros maestros de otras áreas que pueden ofrecer las clases en que los estudiantes muestren un rezago para ponerlos al día. Podemos reclutar maestros retirados que todavía están hábiles.