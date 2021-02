Directora de Ciencias Forenses defiende labor de la agencia tras informe del Contralor

La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, reaccionó esta tarde al informe de la Contraloría de Puerto Rico donde se emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la agencia.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados, se indicó en una comunicación escrita.

"Desde que asumí la dirección del Instituto de Ciencias Forenses en octubre de 2019 y advine en conocimiento de los hallazgos preliminares del Contralor, me ocupé de implantar las medidas correctivas de aquellos señalamientos sobre las operaciones del Instituto que requerían acción inmediata", dijo Conte Miller en declaraciones escritas.

Entre algunas cosas que informó el Contralor está que se había encontrado que el Laboratorio de Toxicología, tenía 1,848 muestras de tejidos y fluidos biológicos pendientes de analizar, según el Informe de casos pendientes de toxicología al 15 de octubre de 2018. Situación que puede propiciar que, en los casos de personas sospechosas de un delito, no se puedan procesar criminalmente por falta de evidencia.

Conte Miller defendió el análisis de evidencia en Ciencias Forenses y dijo que "no toda la evidencia que se somete, tiene valor analítico o científico pertinente a la investigación para acusar o exonerar a un imputado de delito".

"Por eso, comenzamos a trabajar en un cernimiento para disponer de toda la evidencia que no requiere análisis por parte de los tribunales o los investigadores porque el caso ha sido resuelto o porque no es útil para su esclarecimiento. Eso debe bajar ese número de evidencia no analizada, en un 70 u 80 por ciento", agregó.

Estas fueron algunas de las acciones que la directora señaló han sido realizadas por el Instituto:

Completaron 3,408 protocolos (informes) de autopsia

Se analizaron 318 armas de fuego

Se comenzó un proceso de depuración para eventualmente entregar a la Policía aquellas armas que no requieren un análisis pericial

De 2 mil “safe kits” que habían en custodia y que cualificaban para ser analizados, 1,500 fueron enviados al laboratorio de referencia y hemos recibido resultados de 333 y 256 están en proceso de análisis.

5 mil perfiles de ADN han sido enviados al laboratorio de referencia en Estados Unidos para análisis.

Al comienzo del 2020 se contrataron 52 peritos para diferentes disciplinas científicas para nuestros laboratorios

De esos, 8 son peritos de ADN que están en adiestramiento. Esto unido a la automatización del proceso de análisis, agilizará el análisis de evidencia

Se adquirió equipo para automatizar los análisis de ADN. El equipo está en el proceso de validación y esperamos que comience a funcionar en 15 días.

Se contrataron 8 investigadores forenses que ya recibieron su adiestramiento y están listos para investigar escenas

Se compró una cámara tridimensional que reduce el tiempo de análisis de escena

Se contrataron transportistas que apoyan a los investigadores en el traslado de cadáveres. Esto nos ayuda a reducir el tiempo que permanece el cadáver en una escena y los investigadores se concentran en su trabajo que es la investigación

Próximamente se reclutaran 5 balísticos y 5 químicos