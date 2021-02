CDC analiza si Salud puede usar más de 150 vacunas mal refrigeradas

Además de las vacunas contra el coronavirus, COVID-19, encontradas en una carretera en el día de ayer, el Departamento de Salud se encuentra en espera de una evaluación para saber si se pueden utilizar más de 100 dosis que estuvieron mal refrigeradas.

En entrevista con Radio Isla, la directora del programa de vacunación de Salud, Iris Cardona, indicó que “tenemos en investigación, estamos en espera de la decisión final, en términos de si son viables o no las dosis de un centro donde se altera el rango de temperatura de la nevera donde estaban las vacunas. Eso se identificó inmediatamente, se notificó. Hay un proceso establecido para estas cosas porque no es raro, no es común, pero siempre puede ocurrir y ha ocurrido con otras vacunas, así que estamos en espera de que tanto la compañía como el CDC nos digan si esas vacunas que estuvieron un tiempo fuera de la temperatura requerida por desperfectos en la nevera son viables o no, y estamos hablando de unas 180 dosis”.

Escucha parte de la entrevista:

Cardona, recordó otra situación que ya había sido reportada, sobre unas 200 vacunas que en un hospital las guardó indebidamente.

En el día de ayer se reportó el hallazgo de una caja con 20 dosis de este medicamento en una carretera del municipio de Morovis

Rápidamente, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, se expresó molesto por la situación y ordenó una investigación. Los encargados de esas vacunas eran la farmacia Walgreens. En la mañana de hoy, en entrevista con la misma emisora, la alcaldesa del municipio, Carmen Maldonado, indicó que la investigación preliminar apunta a que a un empleado de esta farmacia se le cayó la caja de un vehículo.