AEE asegura que coopera con LUMA en proceso de transición

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efran Paredes, aseguró hoy que la corporación pública está cooperando con el consorcio energético LUMA Energy en el proceso de transición requerido para que esta última administre el sistema de transmisión y distribución de energía.

En días recientes, en un informe dirigido al Negociado de Energía, la empresa manifestó su insatisfacción con la forma en que la AEE está llevando a cabo su parte del proceso de transición, que debe concluir el 1 de junio.

"Sé que ha habido una serie de alegaciones o de expresiones de que no se está cooperando o no se ha estado siendo transparente. Eso son unas expresiones que se han hecho, pero no son totalmente correctas. Hemos cooperado con ellos desde el día uno, dando toda la información, explicando los retos de la empresa y dando background de las decisiones", dijo Paredes durante un foro con la Asociación de Industriales.

Por su parte, el funcionario planteó que el descontento de la empresa se está atendiendo y que el próximo informe lo reflejará.

"La AEE está completamente on board [de acuerdo] con LUMA y estamos cooperando. Una vez salió el reporte nos sentamos y empezamos a atacar…a ver caso a caso viendo la discrepancia y la comunicación. Te puedo garantizar que para el próximo reporte puedes ver lo que estamos hablando…Es falta de comunicación. esa es la parte que estamos atacando y te garantizo que la próxima comunicación que salga va a estar completamente cuadrada el reporte que realmente todos esperan", dijo Paredes a preguntas de un panel de integrantes de la Asociación de Industriales.

El pasado 21 de febrero, Wayne Stensby, presidente de LUMA Energy, se mostró confiado en que la empresa y la AEE puedan culminar la transición para el 1 de junio. “Hace falta un esfuerzo concertado de LUMA y la AEE para poder cumplir con la meta”, dijo Stensby la semana pasada. “Francamente, estoy confiado en que haremos todo lo posible por llegar al 1 de junio. Podríamos enfrentar obstáculos, pero nuestra intención es empujar tanto como sea posible para lograrlo”, sentenció.

De acuerdo con el contrato, LUMA Energy administrará el sistema de transmisión y distribución por los próximos 15 años. El contrato que LUMA obtuvo como parte del proceso guiado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas le pagará a la empresa, a base de tarifas fijas y bonos por desempeño, una cuantía que a partir del cuarto año podría ascender a $125 millones anuales. A lo largo del término de 15 años, el valor total del contrato podría superar los $1,900 millones, además de los gastos reembolsables.