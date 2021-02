91 por ciento de estudiantes encuestados quieren volver a clases presenciales

“La pandemia del COVID 19 (coronavirus) ha cambiado la forma de realizar las cosas en el diario vivir en Puerto Rico, sin embargo, el impacto más notable ha sido en el área de educación. Expertos opinan que a partir de los fenómenos atmosféricos, el terremoto y la pandemia se puede afirmar que nunca más el proceso de enseñanza en Puerto Rico será igual. Los puertorriqueños debemos aprender de esta experiencia, al igual que lo debimos haber hecho luego del impacto de los huracanes Irma, María y los terremotos. Las huellas dejadas por los fuertes temblores del pasado año donde todavía no hay planteles escolares disponibles en varios pueblos de la zona sur, nos obliga a repensar el impacto cognoscitivo que está dejando esta lamentable situación”, señaló Wilson Nazario, director ejecutivo de CROEM ALUMNI entidad que agrupa a los exalumnos del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez.

Como parte de los objetivos para celebrar este año la semana dedicada a CROEM, la Asociación de Estudiantes Graduados del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, conocida por sus siglas CROEM ALUMNI realizó un sondeo entre un grupo de estudiantes del sistema público (de grado 9no al 4to año), para conocer su opinión a la decisión del gobernador Pedro Pierluisi para reiniciar las clases en forma presencial.

“Un equipo de voluntarios de CROEM ALUMNI logró entrevistar a 623 estudiantes, todos del sistema público. Las opiniones fueron diversas, sin embargo, la mayoría coincidieron en la necesidad de reiniciar las clases en forma presencial. Aunque no se entrevistó a profesores, los mismos estudiantes opinaron que los maestros hablan de volver a los salones de clases”, afirmó el portavoz de CROEM ALUMNI.

“Que sepamos, esta es la primera vez que se le pregunta a un grupo de estudiantes sobre el tema de volver a los salones de clases. Al concluir las entrevistas podemos decir que el 87% de ellos afirman que ya es hora de volver al salón de clases. El 9% de los estudiantes dejaron ver que la decisión de regresar a los salones está en manos de sus padres. El 91% de los estudiantes entrevistados está tomando clases por internet, de ese grupo, el 47% señaló que sus maestros no están preparados o le faltan destrezas para enseñar a través de un sistema virtual. El 67% de los entrevistados afirmó que el mayor problema de los maestros es que se proyectan como que están en el salón de clases, se extienden demasiado en los ejemplos y teorías, lo que limita muchas veces la participación de los propios estudiantes. El 81% de los entrevistados expresó su insatisfacción con la organización del material que los maestros ofrecen vía internet. El 81% de los entrevistados dijo que el sistema de educación virtual está ausente de la práctica o de la experimentación. El 91% opinó que el Departamento de Educación no logró entusiasmarlos a mantener atención a las clases que se ofrecen. El 57% dijo que no recomienda que se mantenga un sistema híbrido en la educación a distancia”, concluye el estudio relámpago de CROEM ALUMNI.

La encuesta realizada busca conocer el impacto que tiene la enseñanza virtual en tiempos de pandemia. Se preguntó a los estudiantes su opinión sobre darle permanencia a la enseñanza vía computadoras. El 89% opinó que prefieren tomar clases en forma presencial. El 31% dijo que no descarta el uso de la educación virtual para aquellos casos donde el profesor o el estudiante estuvieran indispuestos para asistir al salón de clase.

Del trabajo realizado por los voluntarios de CROEM ALUMNI se desprende que el tema de protección ante el azote del COVID 19 o coronavirus es algo que los estudiantes tienen claro. El 93% de los entrevistados dijo que están tomando medidas de asepsia o sanitarias en sus hogares o lugares de trabajo. Unos 78 estudiantes entrevistados confirmaron que tienen un trabajo a medio tiempo en estos tiempos de pandemia.

Preguntados sobre la forma en que se utiliza el tiempo de educación virtual versus entretenimiento, lo confesado por los entrevistados deja claro que el aprovechamiento en el tiempo de educación a distancia contrasta con la educación presencial.

El 81% de los entrevistados aceptó que en ocasiones apagaba la cámara para contestar llamadas o atender otros asuntos mientras los maestros continuaban con sus clases. El 84% dijo que apagaba sus micrófonos (mute) para que los maestros no los escucharan en conversaciones por teléfono mientras tomaban clases. Sobre este tema, varios estudiantes dijeron que muchos maestros no se daban cuenta si el estudiante abandonaba momentáneamente su participación en la clase. Varios estudiantes dijeron que se fueron a Estados Unidos de vacaciones donde se conectaban con sus maestros. El 96% de los entrevistados dijo que manejan su computadora o tableta para las clases virtuales a la misma vez que contestan o utilizan sus teléfonos celulares. El 35% afirmó estar en el hogar acompañado por un adulto o familiar. El 62% confesó estar solo en el hogar sin la compañía de un adulto en el tiempo que toman sus clases virtuales. El 41% expresó estar acompañado de hermanos menores mientras toman clases por internet.

El 47% de los entrevistados dijo haberse aburrido en algunos momentos durante su participación virtual. Un 27% dijo estar satisfecho con la forma y manera en que se desarrollaban las clases vía internet. Un 69% de los entrevistados afirmó que el sistema es bueno, pero necesita grandes cambios o por lo menos, educadores que puedan manejar la enseñanza virtual.

La pregunta central de la encuesta:

¿Crees que el gobernador hace bien al ordenar el comienzo de las clases en forma presencial?

El 91% de los entrevistados contestó en forma afirmativa. Un 62% dijo que han tardado demasiado en tomar la decisión. El 85% afirmó que le preocupa la forma y manera en que el Departamento de Educación pueda manejar el asunto de las medidas que se deben tomar para reiniciar las clases el próximo 1 de marzo. El 97% de los entrevistados afirmó que llevarán sus propios productos y mascarillas en el momento en que se reinicien las clases. El 95% dijo que esperaba que el Departamento de Educación proveyera materiales para prevenir el contagio del COVID 19.

El 34% de los entrevistados viaja de alguna manera o hacen uso de transportación escolar. No se encontró ningún estudiante que dijera que conoce la forma y manera que los transportistas van a desarrollar medidas preventivas para el manejo de sus pasajeros y evitar el contagio. Sobre eso dijeron que no hay información disponible.

El 83% de los entrevistados dijo apoyar al gobernador Pierluisi en su decisión de reiniciar las clases en forma presencial. El 89% afirmó que la Secretaria de Educación y su personal debe concentrarse más en el proceso de reinicio de clases, de manera que se puedan evitar los contagios del COVID 19.

El 88% de los entrevistados dejó entrever que se le debe dar una oportunidad a la Secretaria de Educación en vez de torpedear su labor. El 64% de los entrevistados dijo estar consciente de los problemas y la situación en la nominación de Secretaria de Educación. Un 46% de los entrevistados dijo estar insatisfechos con sus directores de escuelas. Un 11% expresó que sus directores escolares están perdidos en cuanto a la educación moderna.

Preguntados sobre: ¿Qué le preocupa al llegar a sus escuelas?

El 94% expresó su preocupación por la limpieza de los baños. El 87% de los entrevistados pusieron en segundo lugar las condiciones de los salones de clases y un 61% dijo estar preocupado por la limpieza en el comedor escolar.