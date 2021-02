Salud detecta dos casos adicionales de la variante británica del COVID-19 en la isla

El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó hoy que se detectaron dos casos adicionales de personas contagiadas con la variante británica —también conocida como variante B.1.1.7— del COVID-19 en el área oeste de la isla.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario aseguró que la información fue confirmada por el Dengue Branch en la isla del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y que, al momento, el hallazgo de estas variantes no han provocado brotes de contagios en el país. El estudio fue iniciado por el Ponce Health Sciences University (PHSU).

"Nos acaban de informar que hay dos casos de esta variante. No voy a decir los pueblos para no crear revuelo. Pero sí puedo decir que es el área oeste", dijo Mellado.

Indicó que uno de los pacientes que arrojó positivo a la variante no tuvo viajes al exterior y que tuvo síntomas como dolor de cabeza, dolor de pecho y gastritis. Añadió que la persona no está vacunada contra el COVID-19 y que las tres personas que se identificaron dentro de su entorno arrojaron negativo al virus. El caso, según Mellado, se identificó el pasado 3 de febrero.

Agregó que el otro paciente tampoco está vacunado y que también tuvo síntomas leves al COVID-19. Mellado comentó, además, que las personas contagiadas no guardan relación entre sí. Este caso, dijo Mellado, también es un hombre y tampoco fue hospitalizado. Indicó que, al momento, esperan por el resultado de la prueba de la persona que estuvo en contacto con el individuo.

Estos casos se unen al primer caso reportado de la variante B.1.1.7 el pasado 16 de febrero en el que se identificó en una viajera puertorriqueña residente en Europa. Incluso, el funcionario mencionó que la mujer se encuentra en buen estado y que las personas en su entorno también arrojaron negativo a la variante.

Además, mencionó que esperan por resultados de más de 20 casos positivos al COVID-19 enviados al CDC para determinar si corresponden a la variante del virus.

Pese a esto, Mellado aseguró que la identificación de estas variantes no ha provocado un aumento "significativo" en los casos de COVID-19 en la isla.

"No ha habido un aumento significativo en estos pueblos donde ocurrieron estos casos de la variante B.1.1.7 que nos ponga al Departamento de Salud, al CDC y al Sistema de Rastreo Municipal en una alerta mayor de quizás decir, pues mira, hay un brote o incidencia o de algo que nos alerte", comentó Mellado, quien explicó que los casos positivos al COVID-19 se envían aleatoriamente al sistema de vigilancia molecular donde se inicia la investigación para determinar si estos casos corresponden a las variantes del virus.

Incluso, Mellado planteó que han registrado un descenso en la cantidad de casos positivos al COVID-19, en las hospitalizaciones y en la cifra de muertes. Sin embargo, mencionó que las personas no deben bajar la guardia y continuar protegiéndose contra el COVID-19.

Mellado, por su parte, reconoció que era cuestión de tiempo la llegada de la nueva variante del virus al país. "Pensar que en Puerto Rico no existiera esa variable era pensar en otra cosa que no fuera lo real", expuso. No obstante, dijo que, al momento, solo se han identificado estos tres casos de la variante británica, pero no han registrado otras variantes que se hayan reportado en otros países.

Mientras tanto, Mellado indicó que son más de 20 los casos por los que esperan confirmar si se trata de la nueva variante del COVID-19. Los casos, evaluados en primera instancia por la PHSU, fueron enviados al CDC.

En espera por la aprobación de la vacuna de Johnson and Johnson

Por su parte, Mellado se mostró positivo ante una posible aprobación de emergencia de la vacuna de la empresa Johnson and Johnson ya que podría aumentar el flujo de vacunación en la isla.

Inclusive hoy, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aseguró indicó que dicha vacuna contra el COVID-19 cumple con los requisitos para la autorización de uso de emergencia. Esta vacuna solo requiere una dosis a diferencia de las otras dos aprobadas por la FDA que requieren dos inoculaciones.

Mellado también mencionó que esta semana recibieron alrededor de unas 100 mil vacunas contra el COVID-19 . Esto, según Mellado, les permitirá retornar al ritmo de vacunación luego de que la semana pasada la llegada de vacunas se viera retrasada por las condiciones climáticas en Estados Unidos.

El funcionario aseguró que las citas que fueron aplazadas las semana pasada ya fueron asignadas nuevamente a las personas. Sin embargo, no precisó a cuántas personas se les reasignó la cita de vacunación.