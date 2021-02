Juventud PNP exige a Eva Prados que pida la publicación del salario de Lúgaro

El presidente de la Juventud del Partido Nuevo Progresista en San Juan, José ‘Cheito’ Hernández, exigió a Eva Prados aplicar la misma vara y solicitarle, inmediatamente a Alexandra Lúgaro, que publique la compensación salarial que estará devengando en la Foundation for Puerto Rico.

Meses atrás, la entonces candidata a representante por el precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), llevó recursos legales ante los tribunales para exigir tanto al Senado y a la Cámara de Representantes del pasado Gobierno que hicieran públicos los salarios de los funcionarios legislativos.

“La señora Eva Prados indica creer en la total transparencia y utilizando esa base pidió que se publicaran los salarios de los empleados de la Legislatura. Pues entonces, ¿por qué no aplica la misma vara a la señora Lúgaro, quien ahora tendrá un salario en una fundación que recibe fondos públicos? ¿Cuál es la diferencia? Debe ser que ella es del Movimiento Victoria Ciudadana y eso no les aplica. O quizás sea que quiere defender a la señora Lúgaro. Cualquiera que sea las razones, definitivamente que es un discurso de doble vara”, sentenció Hernández.

Esta mañana parte del liderato del Movimiento Victoria Ciudadana, incluyendo su presidenta Ana Rivera Lassén y la representante Mariana Nogales, se distanciaron de Lúgaro y su entrada al Foundation for Puerto Rico.

“Lo que vemos es un silencio total de Eva Prados con la contratación de Alexandra Lúgaro. No me cabe la menor duda que si hubiese sido un miembro del Partido Nuevo Progresista ya hubiese hecho una conferencia de prensa exigiendo que publicara su salario. Todavía hay tiempo para rectificar. La señora Prados debe, hoy mismo y sin más retraso, pedir que se haga público el acuerdo de compensación de la señora Lúgaro con la Foundation for Puerto Rico. No más dobles varas, no más discursos populistas que no son verdaderos. La vara tiene que aplicarse igual a todos, no a unos cuantos”, sentenció el joven progresista.