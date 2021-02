Secretario de Salud asegura que sí enviaría a su hijo a clases presenciales

El secretario designado de Salud, doctor Carlos Mellado López dijo el martes, que no dudaría en enviar a su hijo a la escuela una vez retomen las clases de manera presencial.

“Si, lo enviaría a la escuela”, dijo Mellado López a preguntas de la prensa.

Sus expresiones ocurren un día después de que la epidemióloga Fabiola Cruz asegurara que "ahora mismo debido a la incertidumbre, definitivamente no" enviaría a sus hijos -si los tuviera- a clases presenciales.

Sobre esto, Mellado López dijo que la doctora se "refería al contexto de si su escuela está preparada o no".

En el contexto de ventilación que experimentarían los estudiantes al no poder utilizar los equipos de ventilación en las aulas, Mellado señaló que no puede hacer nada porque la recomendación es no usar ningún tipo de ventilador.

“Yo puedo entender esa preocupación, pero es una situación de protección y seguridad… Ese protocolo es bien claro y sumamente dinámico, y yo se el asunto de los aires, pero yo no puedo hacer nada”, dijo.

“Van a tener que buscar salones con ventilación”, insistió.