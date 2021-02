Secretaria de Educación deja a mitad entrevista radial para irse a otra

La secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, dejó una entrevista radial cuando le preguntaban sobre protocolo de COVID-19 cuando alguien en el salón arroje positivo.

En entrevista con Radio Isla, la designada a la secretaría de esta agencia se encontraba hablando sobre la reapertura de las escuelas, al ser cuestionada sobre el proceso a seguir de identificar un caso positivo del coronavirus, COVID-19, en un plantel escolar, la funcionaria comenzó respondiendo que “el protocolo tiene establecido muy claro y dice que si tenemos dos casos en un salón pues entonces ahí se cierra ese salón” al continuar con “si me permites Julio dame un momento” pero esta no regresó. La situación fue justificada por personal de prensa de la agencia supuestamente por una falla en el sistema de comunicación. Sin embargo, la entrevista en RadioIsla 1320 no se retomó, aunque luego hizo otra intervención en otra estación radial.

En entrevista en WKAQ 580, habló sobre el proceso de apertura. Dijo que hoy reunirán a todos los directores escolares en dos tandas para presentarles el protocolo de Salud, ya que todos deben estar listos pues el COVID-19 seguirá en la Isla. Así mismo, aclaró que el jueves anunciará una lista de escuelas que potencialmente pueden abrir, pero que será cada director el que tome la determinación si se cumple con el protocolo de Salud. Entonces, al final será cada director el que anunciará la apertura a su comunidad escolar.

