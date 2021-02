Miembro del chat de Rosselló referiría a Justicia maestros vacunados que no asistan al salón

El exsecretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Ricardo Rosselló, Ramón Rosario, recomendó referir al Departamento de Justicia los maestros que se nieguen regresar al salón de clases y fueron vacunados contra el coronavirus ,COVID-19.

“Estos maestros que se van acoger a la licencia sin sueldo, que son cientos según la Asociación de Maestros, ¿se vacunaron?, porque si se vacunaron y no están en las edades de 65 años o más, merecen que los refieran al Departamento de Justicia. Olvídate de que no le paguen, porque no deberían pagarle y por eso tendrían una licencia sin sueldo, pero aunque no le pagues, si ellos usaron un bien tan preciado público como es la vacuna, a sabiendas de que no iban a poder trabajar yo lo referiría al Departamento de Justicia”, comentó el ahora comentarista radial.

Rosario fue uno de los participantes del grupo de chat de Rosselló, que le costó el cargo de Gobernador por las manifestaciones realizadas el pasado verano del 19.

Sobre los maestros que no quieran asistir de manera presencial, la secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, le había adelantado a Metro Puerto Rico que se tendrían que acoger a una licencia sin sueldo.