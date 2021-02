PNP rechaza propuesta de estatus del presidente del Senado

El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos Santiago, rechazó la propuesta de estatus presentada ayer, domingo, por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, enfatizando que no hay marcha atrás en el camino hacia la estadidad.

“Este es otro acto de distracción del moribundo Partido Popular Democrático que no va ni a primera base. El pueblo de Puerto Rico habló el pasado 3 de noviembre, escogiendo la estadidad. El partido popular defendió el ‘no’, hizo campaña por el ‘no’, así como otras colectividades, y no prevalecieron, ¿Por qué entonces quieren torpedear el mandato del pueblo de Puerto Rico? No lo vamos a permitir. No hay marcha atrás en el camino hacia la estadidad. No hay invento que valga tampoco. Nadie va a torpedear este esfuerzo que exigió, libre y democráticamente, el pueblo de Puerto Rico”, dijo Ríos Santiago.

“El liderato del partido popular se aferra a una idea obsoleta y decadente que es la de no hacer nada, decir mucho pero jamás tomar acción, pues ellos mismos están divididos en que hacer. Las propuestas del amigo Presidente del Senado no tienen ninguna oportunidad, cero. Las leyes 165 y 167 de 2020 no serán derogadas, pues están hechas para implementar la voluntad del pueblo. Estoy mas que seguro que si el ‘no’ hubiese ganado, el partido popular pediría respetar la decisión del soberano, el pueblo. Pero como no pasó eso, ahora buscan ser piedra en el camino para retrasar el verdadero mejoramiento de Puerto Rico”, agregó el también portavoz alterno del PNP en la Cámara Alta.

Ríos Santiago recordó que tanto Dalmau Santiago como el actual presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, fueron los arquitectos en el 2013 de la Comisión Especial conjunta para Solucionar el Asunto del Estatus Político de la Isla, una comisión entre ambos cuerpos que en cuatro años jamás se reunió, ni tan siquiera para aprobar su propio reglamento.

“La democracia se tiene que respetar, no es posible decir estos resultados los respeto y estos otros no, como quiere hacer el liderato de turno del decadente partido popular. El resultado a favor de la estadidad tiene igual valor que la elección de Dalmau Santiago. Lo menos que esperamos es que se respete el mandato electoral, si no lo hacen, el PNP lo va hacer”, finalizó diciendo el Senador por el Distrito de Bayamón.