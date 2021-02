Alcalde de Ponce exige rechazo al nombramiento de Elba Aponte para Educación

El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón exigió hoy, lunes, al gobernador Pedro Pierluisi, que retire el nombramiento de la profesora y líder sindical, Elba Aponte Santos, como secretaria del Departamento de Educación (DE), debido al poco tiempo que hay para poner en orden las escuelas y recibir a los niños.

Irizarry Pabón sostuvo que, a pesar de varias reuniones sostenidas, la falta de información ha sido la norma, situación que imposibilita un cambio de postura con relación a decisiones medulares, como lo es la apresurada propuesta gubernamental para la apertura de las aulas de enseñanza.

“Los planteles escolares no están aptos, no están preparados y estamos a menos de 10 días para empezar las clases. Definitivamente, no tenemos toda la información y la secretaria tampoco la tiene. Ante este panorama incierto y una secretaria que no responde a los mejores intereses de nuestra región, le solicito directamente a los legisladores de nuestra ciudad de Ponce y al resto de sus miembros de ambos cuerpos legislativos, que a la hora de pasar juicio sobre este importante nombramiento, tomen todo lo anterior en consideración y poniendo a nuestros niños primero, rechacen con un voto en contra la designación de la Sra. Elba Aponte Santos como secretaria de educación”, aseveró el alcalde de la ciudad señorial.

El primer ejecutivo ponceño, fue enfático en que no se debería permitir la apertura por la incertidumbre de no contar con la seguridad en las escuelas, por los daños de los terremotos.

“Existen varios aspectos a tomar en cuenta, que expiden más dudas que respuestas. Comenzando por el hecho de que las escuelas del suroeste no han sido reparadas desde los terremotos de enero del 2020, así que no estarán listas para un nuevo semestre escolar. Por otra parte, la brecha digital que sufren nuestros estudiantes no ha sido atendida satisfactoriamente. Lamentablemente, la secretaria no ha sido capaz de atender estos obstáculos, ni nos ha presentado un plan para solucionarlos a corto y largo plazo. Todo esto, sumado a los riesgos de volver a la educación presencial. Sin duda, estos son los problemas que invaden día y noche la mente de los padres y madres de nuestros niños y jóvenes del sistema escolar. Sin dilación alguna, son ellos los que necesitan y merecen tener respuestas concretas”, concluyó Irizarry Pabón.