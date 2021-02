Secretario de Hacienda no cobrará más por nuevo puesto

Tras haber sido designado por el gobernador Pedro Pierluisi como el Principal Oficial de Finanzas Públicas del Gobierno de Puerto Rico (CFO, por sus siglas en inglés), el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, aseguró que no cobrará más por el nuevo puesto.

“Esta designación de “CFO” no me separó del cargo de Secretario de Hacienda, tampoco me brindará consideraciones económicas adicionales. Se le ha asignado al Departamento de Hacienda más responsabilidades fiscales. De igual manera, continúo trabajando en tenis los viernes.”, expresó el funcionario en sus redes sociales.

“El secretario de Hacienda es un excelente recurso en este gobierno y sus logros están probados. Como CFO del gobierno, le he encomendado como prioridad atender y actualizar los estados financieros auditados. Es necesario tener un mapa certero de nuestras finanzas y así poder establecer responsablemente las soluciones fiscales que necesitamos. Para salir de la Junta tenemos que terminar y publicar los estados financieros actualizados, mantener un presupuesto balanceado y ajustar responsablemente la deuda pública”, sostuvo el gobernador más temprano.

