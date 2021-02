Interceptan cereal glaseado en cocaína en la aduana de Estados Unidos

Después de ver un montón de capítulos de Alerta Aeropuerto, uno pensaría que ya nada relacionado con el tráfico de cocaína podría llegar a impresionarnos, pero una vez más estábamos equivocados.

Los agentes de aduanas de Ohio, Estados Unidos, espero que dijeran azul turquesa, positivo para alcaloide, al interceptar el envío de un cereal que venía glaseado en, ni más ni menos, que cocaína.

Desde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida también como CBP por sus iniciales en inglés, decomisaron 20 kilos de cocaína proveniente de Sudamérica que tenía como destino final a alguna localidad de Hong Kong, que aún no ha sido dada a conocer.

Y, como siempre, un perrito policía detector de narcóticos llamado Bico, logró olfatear la particular encomienda que había sido enviada el 13 de febrero desde Perú, por lo que se inició el procedimiento de posible droga en el envío. Ahí es cuando los agentes determinaron que el polvo blanco que estaba encima de las inofensivas hojuelas de maíz era positivo para cocaína. También los restos que habían en el fondo de la bolsa.

El director de Aduanas en Cincinnati, Richard Gillespie, comentó sobre las diversas y curiosas maneras en las que los traficantes intentan ocultar la cocaína y lograr pasar por los pasos fronterizos. Los inspectores “usarán su capacitación, intuición y habilidades estratégicas” para detectarlos, aseguró.

#ICYMI: That's not Frosted Flakes—CBP K9 “Bico” sniffed out 44lbs of cocaine in a shipment of cereal originating from South America. https://t.co/IUHgcVtxz5 pic.twitter.com/eY2epmlK1Q

— CBP (@CBP) February 22, 2021